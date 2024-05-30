Seçer: Türkiye’de izlenen bir belediye haline geldik

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre oyunu en çok arttıran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İlk 5 yıllık dönem içerisinde Mersin için gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlar ile ikinci 5 yıllık dönemde hem bütçe hem de vizyon gerektiren projelerini DÜNYA’ya değerlendirdi.

Türkiye’de izlenen bir belediye haline geldiklerini söyleyen Seçer, “Bu dönemde yeni raylı sistemlerden sosyal konutlara, Turizm Master planı çalışmalarından, tarım desteklerine kadar birçok konuda yeni çalışmalarımız var.

Ve bizler bu projeleri hayata geçireceğiz” dedi. Başkan Seçer ilk 5 yılda verdikleri vaatlerin yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini, ellerinde olmayan sebeplerden ötürü gerçekleştiremedikleri projelerin de olduğunu vurgulayarak, bunların yanı sıra seçim döneminde bildirgelerinde yer almayan projeleri de hayata geçirdiklerini kaydetti.

Vatandaşı merkeze alan bir hizmet anlayışı

Geçen 5 yılda Mersin modeli belediyecilik kavramını öne çıkaran uygulamalar gerçekleştirdiklerini, Türkiye’de bu anlamda izlenen bir belediye olduklarına vurgu yapan Vahap Seçer yeni dönemde de uygulamalarının devam edeceğini, Mersin’in sosyo ekonomik yapısının bunu gerektirdiğini dile getirdi.

Seçer ayrıca, yeni proje ve sosyal politikalarla çocuk, kadın, yaş almış insanlar ve engellilere her konuda yeni projeler sunarak, yeni hizmet alanları açacaklarını ifade etti.

Geçen 5 yıllık dönemde yenilikçi, kalkınmacı, sosyal belediyecilik anlayışıyla aş evleri, kreşler, okuma salonları, öğrencilere düşük fiyatlı ulaşım, kırsal kalkınma adı altında verdikleri desteklerden bahseden Başkan Seçer, “Bizim Mahalle Mutfakları’nda şu an da üç çeşit yemek ücreti 10 TL’den 48 ayrı noktada vatandaşlara sunuluyor. Şu an da toplu taşıma öğrenci ücreti 1 TL. Bizim sunduğumuz destekler çok anlamlı” dedi.

Metro projesini hayata geçireceğiz

Metro projesine de değinen Başkan Seçer, enflasyonun yükselmesiyle projenin yarım kaldığını, ilk 5 yıl içeresinde tamamlamak için gayret göstereceklerini söyledi. Seçer, “İlk hizmet dönemimizde başladığımız 13,5 kilometrelik metro projesini şu anda, 47 kilometre raylı sistem projesine dönüştürdük.

Bunun içerisinde tramvay ve hafif raylı sistem de var. Metronun temelini attığımız günden bugüne 2 yıldan fazla bir süre geçti. Bizim yurt dışı kredi kullanma izni talebimiz 2 yıl bakanlıkta bekletildi. 2023 genel seçimleri sonrasında, 2 yıl bekletildikten sonra imzalandı ve o günden bugüne de yurt dışında kredi arayışına çıktık.

Şu anda sonuçlandırmak üzereyiz” dedi. Bugüne kadar öz kaynaklardan yaklaşık yarım milyar lira harcamak durumunda kaldıklarını kaydeden Başkan Seçer, metro projesini ilk 5 yıllık dönemde tamamlamak için gayret göstereceklerini söyledi. Metro projesinin çok büyük yatırım olduğunu dile getiren Seçer konuşmasını şöyle sürdürdü, “Bu süre zarfında Türkiye’de çok şey değişti. Metronun ihalesini 2021 yılında yaptık. 2022 yılı başında temelini attık.

O günden bugüne ekonomide olumsuz çok büyük gelişmeler oldu. O gün planladığımız maliyetle şu an ki maliyet arasında çok büyük bir fark var. Metro ihalesini yaptığımızda euro 9 TL civarındaydı. Şimdi ise 35 TL civarında o günden bugüne hem TL’de hem de dövizde çok büyük enflasyon yaşandı. Ama biz bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bunun önemli bir miktarını öz gelirlerimizle yapmak istiyoruz. Bir miktarını da uzun vadede kredi kullanarak yapacağız. Bizi sıkıntıya sokmayacak bir planlama yapıyoruz.”

Vatandaşın daha çok belediye otobüslerine yöneldiğini ihtiyaçlar doğrultusunda bu dönem otobüs alımları yapabileceklerini vurgulayan Seçer, “İlk beş yılda filomuza kattığımız 272 yeni otobüsümüz oldu. Bunlar çevre dostu otobüsler. Şu anda yaklaşık olarak 400 otobüsümüz sistemde yolcu taşıyor. Her geçen gün nüfusun artması yeni güzergâh taleplerini beraberinde getiriyor ihtiyaçlarımız doğrultusunda otobüs alımlarına da çıkabiliriz” dedi.

Sosyal konutları dar gelirlilere kiraya ve satışa sunacağız

Sosyal konut projesinin kentsel dönüşümle de iç içe geçen bir proje olduğuna dikkat çeken Seçer, yapacakları sosyal konutları dar gelirli vatandaşlara kiraya vereceklerini, bir kısmını da mülk edinmek isteyenlere uygun şartlarda satışlarını gerçekleştireceklerini belirtti.

6 Şubat depreminden sonra her şehirde olduğu gibi Mersin’de de afet kavramının öne çıktığını hatırlatan Seçer, deprem sonrası oluşturdukları Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın yanı sıra, bu dönemde afete hazırlık gerektiren her birimin olduğu bir Afet Kampüsü yapacaklarını dile getirdi. Tarım desteklerinin sürdürülebilir ve geri dönüşümlü projeler olduğunu, bu alanda da iddialı bir belediye olduklarını söyleyen Seçer, “Köyde ailelere üçer beşer hayvan dağıtırsınız. Bu da bir tarımsal destek modelidir.

Ama bizim yaptığımız gibi bir aileye damızlık türü 25 hayvan sağlarsınız, bir yıllık yemini ve veteriner hizmetlerini de verirsiniz bir işletme kurarsınız bu da hayvancılık projesidir. Biz bu projelerin hem sürdürülebilir hem de toplumsal geri dönüşümü olan tâkim edilmiş projeler olarak hizmete alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Turizm Master planı çalışmalarını yapıyoruz”

Turizm Master planı çalışmalarının hazırlığını da yaptıklarına değinen Başkan Seçer, belediye olarak yerel bazda sektörü destekleyen girişimlerde bulunduklarını, özellikle uluslararası fuarlarda Mersin’i turizm şirketleriyle beraber temsil etmek için girişimleri olduğunu ayrıca, kayak turizmine uygun bir bölge olan Kar Boğazı ile ilgili de Turizm Bakanlığı’nın nezaretinde belediye olarak bir proje gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Uluslararası bir fuar alanı planlanıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı civarında yaklaşık 80 dekarlık bir alanda uluslararası bir fuar merkezinin yapılmasını planladıklarını ve çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Seçer, havalimanına, limana, karayoluna yakın lokasyon olarak son derece uygun olan fuar alanını firmalarla iş birliği halinde yapmak istiyoruz.

Bunun için uluslararası firmalarla görüşmelerimizi başlattık. Önemli olan hangi modelle yapacağımıza karar verip projeyi oraya uygulamak. Uluslararası firmalar burayı birlikte yapalım, birlikte işletelim diyorlar. Karar verdiğimiz an hemen inşaatına başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Tasarruf paketindeki bazı izinler belediyeleri zorlayabilir”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer açıklanan ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlik Paketi’nin belediyelere yansımasını değerlendirdi. Seçer, “Mümkün olduğunca makul kararlar vermeye çalışıyorum ki gereksiz bir harcamam olmasın.

Belli ilkeler çerçevesinde yönetilen bir kurumda tasarruf kelimesinin olmaması lazım. Tasarruf neden olur, çok israf yaparsın tasarruf yapalım dersin. Ama bizim öyle bir hesapsızlığımız olmadı. Açıklanan paketteki bazı yeni koşullar nedeniyle belediyeler zorluk yaşayabilir. Bazı işlemlerin izni bakanlıklara bağlanmış. Ancak tasarrufun rakamsal boyutuna baktığımızda bizim yönetimimiz için yeni bir şey yok. Önemli olan zaruri olan ihtiyaçları temel almak. Zaten böyle bir yönetim anlayışım var” dedi.

“Sokak hayvanları konusunda yurttaşlarımızla birlikteyiz"

Sokak köpekleri ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Vahap Seçer, “Üç hayvan barınağımız var, biz şu anda sokak köpeklerini kayıt altına alıyoruz. Küpelerini takıyoruz. Bakımlarını ve aşılarını yapıyoruz. Varsa bir engeli ve hastalığı tedavi ediyoruz. Kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Sonra yasa gereği bunları sokağa bırakıyoruz. Ek bütçelere ihtiyacımız var. İlgili bakanlığın da bu konuda destek olması gerekiyor. Bize katkı yapması gerekiyor. Tabi ki bu konuda vatandaşlarımızın da hassasiyetini anlıyorum. Buradan da çağrı yapayım, biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gönüllü yurttaşlarımızla beraber yürümek istiyoruz” dedi.