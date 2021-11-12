SeedUp girişimcileri yatırımcılar ile bir araya geldi

BURSA (DÜNYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO) ile birlikte yürüttüğü SeedUP 2021 İnovatif Girişimcilik Programı kapsamında girişimcileri, iş fikirlerine can suyu sağlamak için yatırımcılarla buluşturarak Demo Day etkinliği düzenledi. Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinde çok önemli bir eşikten geçtiğini söyleyen BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “StartupMarket’in hazırladığı Ekosistem 2021 3. Çeyrek Değerlendirme Raporu’una göre geçen yılın ilk 9 ayında ülkemizde 123 girişim yatırım alırken, bu yılın aynı döneminde 203 girişim yatırım almış bulunmaktadır. Böyle bir ivmenin yaşandığı dönemde, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimciliği geliştirmek gün geçtikçe önem kazanıyor. Bu çerçevede ilkini 2019 yılında Bursa TTO ile gerçekleştirdiğimiz SeedUP Programı’nda 14 girişimci, 10 ay boyunca 56 saat eğitim ve 110 saat mentorluk hizmeti aldı. 3 firmanın kuruluşu tamamlandı ve programa katılan girişimciler 1 milyon liranın üzerinde satış gerçekleştirip, istihdama ve ihracata katkı sağlamaya başladı. Eskişehir ve Bilecik SeedUP Programı’nı da 15 girişimcinin katılımı ile yakın zamanda tamamladık. Bursa 2021 SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’nda 15 girişimcimize yönelik olarak 90 saat eğitim ve 160 saat mentorluk hizmeti sunduk ve girişimcilerimiz, iş fikirlerini yatırımcılara sunmak üzere Demo Day etkinliğine dâhil oldu” dedi.

Melek yatırımcılık akademisi kuruyor

Bölgedeki girişimcilik ekosistemine olan desteğinin daha da artmasını, girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştıracak bölgesel girişim sermayesi, melek yatırım ve kitlesel fonlama gibi finansman modellerinin geliştirilmesi üzerine BEBKA’nın çalışmaları olduğunu belirten Durak, Melek Yatırımcı Akademisi’ni hayata geçireceklerini duyurdu. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de üniversite olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BEBKA’nın destekleriyle başarılı işler yaptıklarını söyledi.