Şehirlerarası otobüs firmaları, Avrupa Yakası’nda ortak servise geçiyor

İstanbul’da günün her saatinde yaşanan yoğun trafik, otobüs firmalarının servis akışını da ciddi oranda etkiliyor. Otogarlardan kent içine giden servislerin geri dönmesi saatleri buluyor.

Konuya ilişkin Radyo Trafik’e açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karataş, otak servise geçilmesi projesi kapsamında kent içi ulaşım modüllerini organize eden İETT ve Ulaşım A.Ş. şirketleri ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını, sefer sayılarının artırılması ve belirli güzergahla başka seferlerin oluşması konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Yanı sıra otobüs firmalarıyla ortak servis projesi geliştirildiğini kaydeden Karataş, belirli saatlerde en yoğun olan bölgelere servis organizasyonu planlandığını ve bunun sadece Avrupa Yakası için uygulanacağını belirtti. Karataş, halen üzerinde çalışılan ortak servis projesinin uzlaşmaların tamamlanmasıyla 2 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

“Şoförleri sistemin dışında bırakmak gibi bir düşüncemiz yok”

Hali hazırda servis hizmetinde görev alan şoförlerin sistemin dışında kalmayacağını belirten Karataş, “Bir ortak servis projesi söz konusu olduğunda öncelikle katılımı şoförlerimizden talep edeceğiz. Zaten sektörü biliyorlar, işi biliyorlar. Onlar varken biz hemen bir başkalarına başvurmamız söz konusu değil. Ayrıyeten maalesef son dönemlerde uzun yol, kamyonlarda ve turizm sektöründe şoför kaymaları oldu. Onları da bizim otobüslerimize teşvik edeceğiz. Bu hususta en müsterih olacak kişiler şoför esnafı arkadaşlarımız olsun. Onları sistemin dışında bırakmak gibi bir düşüncemiz katiyen yok.” dedi.

“Servislerin maliyeti nedeniyle asıl işimizi yapamaz olduk”

Türkiye’de yaşanan ekonomik bir dalgalanma ve artan maliyetlere de değinen Karataş, akaryakıt giderlerini buz dağının görünen yüzü olarak nitelendirdi. Lastik, akü, vergi, asgari ücretin son artışından sonra personel maaşlarının da çok ciddi anlamda maliyet yükü oluşturduğunu ifade eden Karataş, şunları söyledi: “Alternatif hizmet olarak sunulan servislerin maliyeti nedeniyle asıl işimizi yapamaz olduk. Akaryakıt tek başına uzun yol şehirlerarası otobüsçülüğün yüzde 60-70 arasındaki gider kalemini oluştururken, diğerleri bununla aynı safhaya gelmeye başladı. Durum böyle olunca biz ana işimizi yapmakta zorlanır olduk. Kış lastiği uygulamasına geçildi. Lastik temin dahi edemediği için temin etse de satın alamadığı için arabasını sefere gönderemeyen otobüsçüler var. Otobüsçülük diğer sektörlerden biraz farklı. Kullanılmış lastik ya da en düşük kalite yakıt alalım, arabamızın yağlarını mümkünse değişmeyelim, kış dönemi geldi antifriz koymasak da olur gibi bir durum yapma lüksümüz yok. Otobüsleri sefere dört dörtlük eksiksiz göndermemiz gerekiyor. Aksi takdirde sefer düzenlemememiz gerekiyor. Çünkü biz insan taşıyoruz. Maalesef geçtiğimiz dönemlerde özellikle yaz dönemi olmasına rağmen sektörümüzde hiç istemediğimiz birkaç kaza yaşandı. Bunlar bizim sektörümüz çok olumsuz etkileyen şeyler. Biz bunlardan ders çıkartıp işimizi daha ciddi daha iyi bir şekilde yapmaya çalışırken, servis konusu bizim belimizi bükmeye başladı ve bu maliyet altından kalkamaz hale geldik.” dedi.