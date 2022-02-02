Şeker krizi lokumun tadını kaçırdı

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYON - ATSO Meclis üyeleri ve ilgili meslek komitesi temsilcileri, Türk Şeker’den devletin belirlediği fiyat ve miktarda şeker alımı yapamayan bazı firmaların üretimi durdurma noktasına gelmesiyle sorunun çözümü için harekete geçti.

Konu ile ilgili görüşlerini Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser’e ileten temsilciler,” “Türk Şeker den ihtiyacımız olan şekeri alamadığımızda serbest piyasanın insafına kalıyoruz. Türk Şeker’in fiyatı ile serbest piyasanın fiyat farkı 200 liraya dayandı. Önümüzü göremiyoruz. Bu şekilde üretim yapamayız. Üretimdeki kayıplarla mevcut istihdamı korumakta zorlanıyoruz” diyor.

Ayhopa: “Üretici şekere ulaşamıyor”

ATSO Meclis Üyesi ve Şekerleme ve İçecek Sektörü Meslek Komitesi Başkanı Serkan Ayhopa, konu ile ilgili DÜNYA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kamunun olan Türk Şeker, kapasite raporuna göre ürün satabileceğini üstünde talepleri karşılayamayacağını bildirdi. Yeni cari kayıt açmayacağını eski carileri ise beklemeye aldığını duyurdu. Ancak ne zaman vereceği de belli değil. Zincir marketlerde perakende satış fiyatı 7,5 lira iken biz üreticiler, şekeri kilogramı 9,5-10 lira arasında temin edebiliyoruz. 50 kg şeker çuvalını fiyatı serbest piyasa fiyatı 450-470 liraya kadar yükseldi. Fiyatın 500-600 liraya çıkacağına yönelik söylentiler bizi endişelendiriyor. Şu an üreticilerde bir panik havası var. Fiyat yükseleceği beklentisi ile kimse şeker satmak istemiyor. Bu fiyatları maliyetlere yansıttığımızda iç talep daha da düşecek. İhracatçı firmalarımızın kontratlı satışları var. Fiyatlandırmada büyük sorun yaşıyorlar. Şeker kadar nişasta ve endüstriyel yağ fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Artan ambalaj ve navlun fiyatları da ihracatçı firmalarımızı zorluyor”.

“Önlem alınmazsa istihdamı koruyamayız”

ATSO Meclis Üyesi ve Altınay Lokum İşletme Sahibi Ömer Altınay’da, devletin belirlediği 265 lira fiyata kamu ve özel sektör şeker fabrikalarının uymadığına dikkat çekerek, Türkiye’nin şeker stokları ile ilgili bir sıkıntı olmadığını ancak fiyatların yükseleceği beklentisi ile piyasaya yeteri kadar satış yapılmadığını ifade etti.

Ömer Altınay; “Toptancılardan bile istediğimiz miktarda alım yapamıyoruz. Talebimizin yarısı veriliyor. Kalanı için ise fiyat garantisi bile verilmiyor. Bu fiyatlardan bile istediğimiz miktarda satın alım yapamıyoruz. Türk Şeker’in bu duruma müdahale etmesini ve kapasite raporumuza göre şeker satmasını istiyoruz. Piyasadaki bu ateşin bitmesi lazım. Nişasta ve endüstriyel yağda da fiyatların neden artığı da araştırılmalı.“ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:”Nişasta 80 liradan 380 liraya, 20 kg teneke yağın fiyatı 100 liradan 400 liraya yani 4 katına kadar nasıl çıktı, araştırılmalı. Doğalgaz, elektrik, işçilik maliyetleri ve hammaddeye gelen zamlarla tedarik sıkıntımız da arttı.Bu fiyatları maliyetlere yansıtamıyoruz. Tam olarak yansıtmadan bile tüketicinin talebi yüzde 50 oranında düştü.”

Altınay, “Lokum el işi ile yapılan emek yoğun bir ürün ve maliyeti yüksek. Fabrikalarımız, atölyelerimiz çalışamazsa istihdamı da koruyamayız. Özellikle küçük ölçekli işletmelerimiz bugün üretimi durdurma aşamasında. Şeker sadece bizim değil Türkiye’deki tüm gıda üreticilerinin sorunu oldu. Afyon lokum ve şekerleme üreticilerinin, kentte ciddi bir istihdamı ve hatırı sayılır bir ihracatı var. Sorunlarımızı ve taleplerimizi Ticaret Odamıza bildirdik. Bakanlıklar ve TOBB’a iletecekler. Sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz.”şeklinde konuştu.

”Sorunun çözümü için harekete geçtik”



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Milletvekillerimiz ile temasa geçtik.Türk Şeker Fabrikaları’nın paketleme izni olan firmaların dışında, şekerleme sektöründeki firmalara da üretim kapasitelerini dikkate alarak şeker arzı yapmasını, şekerleme sektöründeki firmalara uygun fiyatla şeker tedarikinin sağlanmasını ya da şeker piyasasındaki fiyat farkının giderilerek haksız rekabetin önüne geçilmesini talep ediyoruz. Şekerleme sektöründe yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşması için Cumhurbaşkanlığı makamına, Ticaret ve Tarım Bakanlığı ile TOBB’a taleplerimizi ilettik. Takipçisi olacağız.”