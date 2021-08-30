Şekerbank, Güney Ege iş dünyasını destekleyecek

DENİZLİ - Denizli, Aydın ve Muğla illerindeki 11 dernek ve 1500’ü aşkın iş insanını bünyesinde bulunduran Güney Ege Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (GESİFED), Şekerbank ile protokol imzaladı. İşbirliğiyle federasyona bağlı dernek üyelerinin iş hacmini ve üretimini artırmaya yönelik bankacılık işlemlerinin daha kolay ve uygun maliyetlerle yapılabilmesi sağlanacak.

İmza törenine GESİFED Başkanı Oktay Mersin, Başkan Yardımcısı Okan Konyalıoğlu, Sayman Şule Yılmaz, Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, KOBİ Bankacılığı Birim Müdürü Zülhan Eralp, Ege Bölge Müdürü Adnan Özbek, Denizli Şube Müdürü Fatma Ökten katıldı. Anlaşma ile GESİFED üyesi Denizli, Aydın ve Muğla’daki işletme sahipleri, 36 aya varan vadeli, 6 aya kadar anapara ödemesiz avantajlı faiz oranlarıyla sunduğu ticari finansmandan yararlanabilecek.



GESİFED üyeleri, indirimli olarak sunulacak finansman desteğinin yanı sıra Şekerkur üyesi de olarak döviz alım-satım işlemlerini anlık olarak gerçekleştirebilecekleri FX İşlem Platformu’ndan faydalanabilecek. Ayrıca bir yıl boyunca çek ve senet tahsilat ücreti ödemeyecek, internet ve mobil bankacılık kanallarından yapacakları EFT/havale işlemlerinden, POS cihazı talep etmeleri durumunda POS ücretinden ve ticari kart yıllık ücretinden de muaf olacaklar.

Oktay Mersin, federasyon olarak üye derneklerin üretim ve iş hacimlerinin artmasına katkıda bulunarak, bölgesel ve ülke kalkınmasının sürdürülebilir olmasına destek olmayı amaçladıklarını belirtti.



Tuğbay Kumoğlu da, “Şekerbank olarak, Anadolu’daki iş dünyası organizasyonları ile işbirlikleri yapmaya devam ediyor, işletme sahiplerine avantajlı finansman paketleriyle ulaşmayı sürdürüyoruz. Dört farklı paket halinde sunduğumuz nakit destekle Denizli, Aydın ve Muğla’daki işletme sahiplerinin yanında” şeklinde konuştu.