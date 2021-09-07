Şekere yüzde 52 zam istediler

KAYSERİ - Kayseri Şeker’in ilk ve örnek uygulamalarından olan Çiftçi Meclisi 20’nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda pancar tarımından, şeker sektörünün sorun ve beklentilerine kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünün acil zam beklediğini söyledi.

Pancar fiyatının artmasının, şekere zam yapılmasıyla mümkün olacağına dikkati çeken Akay, “Bu yıl başta kuraklık olmak üzere verim konusunda çok ciddi sıkıntı var. Tohumdan, gübreye, mazota varıncaya kadar üretim maliyetleri çok yüksek oranlarda arttı. Geçen sene verimlilikten kaynaklı olarak çiftçinin geliri sağlanmışken ve çiftçi fiyata çok fazla takılmamışken bu sene hem verimliliğin düşük olması hem de maliyetlerin artmış olması çiftçiyi otomatik olarak fiyat endeksli hale getirdi. Bu sene makul bir fiyat olmayacak olursa bu işten para kazanılması çok mümkün görülmüyor. Onun içinde biz tabi aylardır ciddi bir mücadele veriyoruz, çalmadığımız kapı kalmadı. Bu topyekûn şeker sektörünün sorunu. Biz şekere en az yüzde 52 zam yapılması gerekir dedik. Eğer bu şekilde olacak olursa bizde fabrikalarda pancara yüzde 30 ila yüzde 35 zam yapabiliriz ve bu durumda çiftçiyi hiç olmazsa kurtarır diye öneride bulunduk. Fakat tabi biliyorsunuz ki sektörün referans kuruluşu Türk Şeker. Türk Şeker’in öncelikle bu kararı alması lazım. Türk Şeker de henüz bugüne kadar bu kararı almadı” ifadelerini kullandı.