Şekeroğlu, ihracat ağını genişletiyor

Talip ÖZTÜRK



KİLİS - Kilis’te 1984 yılında 20 metrekarelik bir dükkânda baharat satışıyla hikâyesi başlayan Şekeroğlu Group, bugün yurtiçinde 6 bölge müdürlüğü, 55 bayi, 5 binden fazla satış noktasıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, yurtdışında da güçlü. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı artırmayı hedefliyor. Şekeroğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Şekeroğlu, baharatın yanı sıra bir takım yöresel ürünleri de üreterek çevre il ve ilçelere ürünlerini pazarladıklarını söyledi.

Kahve alanında iddialı

1999 yılında Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde 500 metrekare alanda 7 kişiyle üretime başladıklarını anlatan Şekeroğlu, sadece çevre illerin değil bölgenin ihtiyaçlarını karşılar hale geldiklerini belirterek, “Özellikle yöresel ürünlerde pazarın taleplerine karşılık veren firmamız, kahve çeşitlerini artırmış ve özellikle menengiç kahvesi üretiminde yaptığı inovasyon çalışmalarıyla öne çıkmış ve Türkiye’nin en büyük yöresel kahve üreticisi konumuna gelmiştir. Bunun yanında Osmanlı kahvesi, dibek kahvesi ve klasik Türk kahvesi üretiminde de ciddi bir pazar payına sahiptir” diye konuştu. Şekeroğlu, aile olarak ilk günden bu yana yenilikçi tatları ve hayatı kolaylaştıracak birçok yeni ürünü piyasaya sürdüklerini söyledi.