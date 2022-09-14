Sektördeki daralma Bursa’yı daha fazla etkiledi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) açıkladığı rapora göre inşaat sektörü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,9 daralırken, inşaat sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ayrışmanın arttığı ifade edildi. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç da Bursa’nın negatif ayrışarak sektördeki daralmadan çok daha fazla etkilendiğini söyledi. Andıç, bunun nedenini arazi fiyatlarının yüksekliği ve maliyetlerdeki artış olarak açıkladı. Mustafa Andıç: “Malzeme fiyatları, arsa ve hizmet bedellerinin yüksekliği, enerji maliyetleri gibi nedenlerin yanı sıra Bursa’da yaşanan en büyük sorun imarlı arazi stokunun azalması ve bir gayrimenkule düşen arsa payının anormal olması. Bu da yatırım iştahını bitiyor. Arsa değerlerinin yüksekliği ve maliyetlerdeki sürekli artış başlanan inşaatlarda fiyatlama sorunu yaratıyor. Son olarak enerji maliyetlerindeki artışın da yansıması önümüzdeki günlerde olacak” dedi. Maliyetlerdeki artışla birlikte tüm şirketlerin sermaye ihtiyacının daha da arttığına dikkat çeken Mustafa Andıç, “Sermayeye ulaşma noktasında da problem var. Bankalarda hem faiz oranlarının yüksekliği hem de zaten kredi alma koşullarının zorlayıcı olması büyük sıkıntı. Arsa satın alıp elinizde tutsanız bile inşaat yapmaktan daha fazla kazanç sağlanıyor” değerlendirmesini yaptı.

Yeni sanayi bölgeleri endüstriyel inşaatı hızlandırdı

Yeni gelişen sanayi bölgeleri nedeniyle Bursa’nın endüstriyel inşaat alanında pozitif ayrıştığını ve bu alanda hareketli günler yaşandığını belirten Andıç, “Ancak bizim sorunumuz sanayi yapılarını üretmek değil, orada çalışacak insanların barınabileceği güvenli, nitelikli konutların üretilmesinin yolunun açılması. Aksi halde şehrin doğusundan batısına yapılacak taşıma ulaşımda daha büyük sıkıntılara neden olacak. Talebimiz, şehrin büyüme alanlarına göre yeni büyüme alanlarının oluşturulması. Örneğin Görükle mera öncelikle açılması, yeni sanayi bölgelerinin çevresinde de imarlı alanlar bir an önce oluşturulmalı. Bu alanları planlamazsak yeni bir gecekondu dalgasına maruz kalabiliriz” diye konuştu.

Devlet eliyle lüks konut üretiminin özel sektör rekabetini olumsuz etkilediğine de işaret eden Mustafa Andıç, devletin asli görevi olan sosyal konut üretimine odaklanması, ekonomik alanlar üretmesi gerektiğini dile getirdi.