Sektörel performans ödülleri tüm Türkiye’ye açılıyor 

Sabiha TOPRAK

KOCAELİ - Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Sektörel Performans Değerlendirme' organizasyonunda dereceye giren firmalar ödüllerini aldı.



Kocaeli Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine protokol üyelerinin yanı sıra, iş insanları, sanayiciler ve davetliler katıldı. Törende konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, kentin ihracatına ve üretimine dikkat çekerek, "Valilik olarak her zaman iş insanlarımızın yanındayız. Sadece ödül alanlar değil almayanlar da bizim gözümüzde değerlidir. Kocaeli olarak büyük bir sanayi ailesiyiz” dedi.

Ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak “Geçen yıl online şekilde gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizi bu yıl yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Bu salgın hastalıktan kurtulmayı bir an önce temenni ediyorum. Pandemi döneminde üretimimiz hiç durmadı bu konuda en büyük pay sizlerin. Bizler sizlere yardımcı olabilmek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ki bunu da sizlerle yapılan görüş alışverişleri ile birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bu ödül töreninde sanayicimizin işlerindeki performansını ödüllendiriyor ve sizleri teşvik ediyoruz. bundan sonra da bu tür ödüllerin iş insanlarımızı teşvik edebilme adına düzenlenmesini temenni ediyorum” dedi.



Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, daha önceleri gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerini ödüllendirdiklerini hatırlatarak, bu organizasyonu biraz farklılaştırdıklarını ve 'Sektörel Performans Ödül Organizasyonu'na çevirdiklerini ifade etti. Bu yıl 14'üncüsünü düzenlediklerini belirten Zeytinoğlu, "Firmaları, verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, dış ticaret, finansal neticeler, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi, topluma katkı ve çevre olmak üzere 7 kategoride 360 derece değerlendirdik. Gelecek yıldan itibaren 'karbon ölçümlerinin yaptırılması ve doğrulanması' ile 'topluma katkı ve çevre' kriterlerinde de değerlendirmeyi planlıyoruz. Ödül organizasyonumuzu tüm Türkiye’ye açmayı hedefliyoruz. Öncelikle yarışmaya katılan her bir firmamızı şampiyon ilan etmek istiyorum. Bu arada, organizasyonumuza katılan tüm firmalarımıza, PWC katkıları ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından bir geri bildirim raporu veriyoruz” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu, Dünya gazetesine ve Jüri üyelerine ayrı,ayrı teşekkür etti.

"Nuh Çimento büyük ödülü aldı"

Programda dereceye giren 24 firmanın temsilcilerine KOBİ ile Büyük Ölçekli Kuruluş Ödülü verildi. Bu yılki büyük ödül, Büyük Ölçekli Kuruluş alanında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin oldu.

Büyük Ödüller kategorisinde KOBİ ödülü Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş.’ye verildi.

Jüri Özel Ödülü kategorisinde Büyük Ölçekli Kuruluş ödülü İlksem Mühendislik AR-GE Seramik Mad. Eğ. Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne taktim edildi.

Sektör Ödülleri Alan firmalar:

Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi grubunda KOBİ ödülü Milano Ağaç Kaplama, Elektrik Elektronik ve Otomasyon Ürünleri Sanayi grubunda KOBİ ödülü İŞBİR Elektrik, Elektrik Elektronik ve Otomasyon Ürünleri Sanayi grubunda BOİ ödülü SAMM Teknoloji ,Gıda ve Yan Ürünleri Sanayi grubunda KOBİ Ödülü Cansu Su,Savunma ve Havacılık Sanayi grubunda KOBİ ödülü Akkar Silah Sanayi,İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi grubunda KOBİ ödülü Sar Cam,İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi grubunda BOİ ödülü Saint-Gobain İnovatif Malz,Kimya Sanayi grubunda BOİ ödülü Coster, Makine Sanayi grubunda KOBİ ödülü ICM Makina,Makine Sanayi grubunda BOİ ödülü SYSTEMAIRHSK,Metal Sanayi grubunda KOBİ ödülü Telfrom Kelepçe,Metal Sanayi grubunda BOİ ödülü Sarkuysan Elektrik, Motorlu Taşıt Servis Sanayi grubunda KOBİ ödülü Öztorun,Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi grubunda BOİ ödülü Petroyağ ve Kimyasallar ,Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi grubunda KOBİ ödülü İmren Plastik, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi grubunda BOİ ödülü Pimtaş Plastik,Taşıt Araçları ve Yan Sanayi grubunda KOBİ ödülü Üçel Kauçuk,Taşıt Araçları ve Yan Sanayi grubunda BOİ ödülü Kordsa Teknik Tekstil, Taşımacılık Sanayi Sektörü grubunda BOİ Ödülü Poliport Kimya, Tekstil Sanayi grubunda BOİ Ödülü Metraco,Yazılım Ürünleri Sanayi grubunda KOBİ ödülü BİMSER Çözüm ’e verildi.