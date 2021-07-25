Sel ve heyelan, Doğu Karadeniz’de son 3 yılda 32 can aldı

Necati TUZCU

Rize'de 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu ilçesi olmak üzere, merkeze bağlı Muradiye beldesi, Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesi ve yine merkeze bağlı Salarha beldesinin bir kısmında sel ve heyelan meydana geldi. Meydana gelen sel ve heyelanlarda ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu'nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu'nun Asmalı Irmak köyünde, Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80) ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde hayatını kaybetti. Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve Halil usta olarak bilinen Hasan Arıcı'yı arama çalışmaları Güneysu Deresi'nde, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan'ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde devam ediyor.

13 Temmuz 2020 günü ise Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi'nde sel ve heyelanlar meydana geldi. Şiddetli yağıştan ötürü ilçe merkezinde Şairler deresinin taşması sonucu binaların zemin katlarını ve birçok iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda park eden ve hareket halinde olan araçlar da sel sularının altında kaldı. Yağıştan dolayı sele kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşılırken, hastanede tedavi gören Havva Tüysüz ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Giresun'da 11 ölü, 4 kayıp

Son 3 yıl içinde en fazla ölümlü sel olayı geçtiğimiz yıl Giresun'da gerçekleşirken, Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 5'i jandarma, 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu bulunamamıştı.

Giresun merkezi ile birlikte, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Görele, Güce ve Yağlıdere ilçelerini de etkileyen, son elli yılın en yoğun yağışı yaşanırken çok sayıdaki yerde sel, heyelan ve su baskınları yaşandı.

Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde yaşanan selde Jandarma Uzman Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Onur Kıran, Jandarma Uzman Burak Tok, Jandarma Uzman Aykut Variyenli, Jandarma Uzman Sami Yılmaz ve greyder operatörü Ali Akbulut menfezin çökmesi sonucu şehit olmuştu.

Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'nda kullandığı iş makinesi ile düşen iş makinesi operatörü Ali Akbulut, Çaldağ Beldesinde içinde bulundukları araç ile sel sularına kapılan Emine ve Davut Akgün ve Yağlıdere ilçesinde sele kapılan Umut Cantürk yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Yaşanan afette, Giresun Valiliği koordinesindeki ekipler tarafından mahsur kalan 172 kurtarılmış, halen kayıp olan 4 kişiye ise ulaşılamadı.

Trabzon'da 9 ölü 2 kayıp

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde ise 8 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de kaybolmuştu

Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü yaşanan aşırı yağışların ardından Çamlıktepe Deresi heyelanla akan malzeme ile dolarken oluşan gölün ani olarak boşalması ile sel felaketi meydana gelmişti.

Selde aynı yerde 5 gün önce yaşanan selin yaralarını sarmak için bölgede bulunan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan ve DSİ personeli Hasan Çakar ile imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Helim Köse, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Çoşkuner hayatını kaybederken, mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp 2 kişi aramalara rağmen bulanamamıştı.

14 Ağustos 2020 günü ise Of ilçesi Sugeldi mahallesinde meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelana kapılan Yılmaz Hacımahmutoğlu toprak altına kalarak hayatını kaybetmişti.

Artvin'de 4 ölü 1 kayıp

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 12 Temmuz 2020 meydana gelen sel ve heyelanda 4 kişi hayatını kaybederken milyarlarca liralık da maddi hasar meydana geldi.

Yusufeli'de etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana gelmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yusufeli Barajı inşaatının yer aldığı şantiyede meydana gelen sel ve heyelanda yapılan incelemelerde çok sayıda araç ve iş makinesi toprak altından kalırken şantiye alanında ise koğuşlar, ofisler bölgesindeki binalar, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

Artvin'de 22 Temmuz 2021 günü şiddetli yağışlar sonrasında Murgul ilçesinde dere sularına kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Artvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Çaylık bitkilerin arasında köklü bitki yetiştirilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Arhavi ilçesinde taşkından etkilenen alanlardaki incelemelerinin ardından geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı Rize'ye geldi. Bakan Pakdemirli, Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi ve Güneysu ilçesindeki sel bölgelerini inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Heyelanlarda kopup giden alanların çoğunlukla çaylık alanlar olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, Ekiplerimiz, çaya zarar vermeden çaylık bitkilerin arasında köklü bitkilerin yetişmesi adına çalışma başlattı. Heyelanlara dayanaklı çaylık oluşturma hedefi içindeyiz. Bu çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Taşkınların sebebiyle ilgili çalışmaları da hep birlikte yapmamız gerekiyor. En kısa sürede yaraları saracağız. Bölgeye 20 ile 50 kilogram arasında bir yağış düşeceği söyleniyor. Bu yağış, diğer yağışların çok altında ama toprak çok doygun olduğu için taşkın ve heyelan riski var. O nedenle herkesin dikkatli olması gerekiyor diye konuştu.

“Bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz”

Sel ve heyelanları önleme adına çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, Devlet bu kadar yatırım yapmış, bu kadar daha yapsa bunları tamamen engelleme imkanımız olmayacak. Çünkü ister istemez bu taşkınlar beklenmedik bir şey. Dün burada beklenmeyeni yaşadık ve bunlar devam edecek. Karadeniz zor bir coğrafya, küçüklü büyüklü 120 bin dere var. Bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz. Önce vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak. En azından taşkın ve sel anlarında derelerden uzak durmanın yollarını arayacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Arhavi ilçesinde taşkından etkilenen alanlardaki incelemelerinin ardından geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı Rize'ye geldi.

Pakdemirli, Artvin'in Arhavi ilçesinde taşkından etkilenen alanlardaki incelemelerinin ardından geçen hafta yaşanan ve 6 kişinin yaşamını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı Rize'ye geldi. Bakan Pakdemirli, Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi ve Güneysu ilçesindeki sel bölgelerini inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, Güneysu'ya bağlı Başköy ve Gürgen köylerinden geçen derede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, çevredeki bir çay bahçesine girerek eline aldığı makasla çay topladı. Bölgedeki tersip bentlerini de inceleyen Bakan Pakdemirli, çay bahçesinde de çiftçi ve bölgedeki vatandaşlarla görüştü. Pakdemirli, devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu, yaraların hızla sarılacağını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.