Selçuk Üniversitesi ticari alanları kiraya veriyor
Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi'ndeki 15 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verilecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi'ndeki 15 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verilecek.
İhale, 1 Şubat 2022 tarihinde Rektörlük (merkez) binasında yapılacak. İstekliler ihaleye katılmak için istenen belgelerle birlikte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edebilecek.