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Selçuk Üniversitesi ticari alanları kiraya veriyor

Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi'ndeki 15 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi'ndeki 15 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verilecek.

İhale, 1 Şubat 2022 tarihinde Rektörlük (merkez) binasında yapılacak. İstekliler ihaleye katılmak için istenen belgelerle birlikte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edebilecek.

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