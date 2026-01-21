Selçuklu, 2025’i yatırımlarla kapattı 2026’da yeni projeler geliyor 

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2025’te tamamlanan ve 2026’da devam edecek projelere ilişkin toplantıda açıklamalarda bulundu. Pekyatırmacı, eğitim, spor, sağlık, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda çeşitli yatırımların hayata geçirildiğini, eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yeni tesislerin hizmete açıldığını, spor alanında gençlere yönelik merkezlerde ise sona yaklaşıldığını söyledi.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Türkiye genelinde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Selçuklu’nun 20’nci sırada yer aldığını ifade eden Pekyatırmacı, belediyecilik hizmetlerinin yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını, sosyal belediyecilik anlayışıyla mahallelerdeki yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. 2025 yılı boyunca tesis yenilemeleri, altyapı iyileştirmeleri, yeşil alan artışı ve sosyal hizmetler öne çıktı.

2026 planları açıklandı

Pekyatırmacı, 2026 yılında kültürel tesisler, rekreasyon alanları ile altyapı ve ulaşım yatırımlarının öncelikli olacağını belirtti. 2025’te 28 bin 70 öğrencinin spor faaliyetlerinden yararlandığını aktaran Pekyatırmacı, sporcu yetiştirme merkezleriyle bu sayının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Emlak vergisi açıklaması

2026 yılıyla birlikte emlak vergisi bedellerinde yapılan güncellemelere de değinen Pekyatırmacı, artışların belediyenin inisiyatifiyle değil, mevzuata göre belirlenen rayiç değerlerin güncellenmesi sonucu ortaya çıktığını ve uygulamanın vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde yürütüldüğünü ifade etti.