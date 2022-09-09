Selçuklu Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine ekonomik destek

Burcu SUNA

Konya’da eğitim ve gençlik faaliyetlerine verdiği büyük desteklerle takdir toplayan Selçuklu Belediyesi şimdi de üniversite öğrencileri için ekonomik destek paketini hayata geçiriyor. Bu kapsamda bu yıl ilk defa lisans ve önlisans programlarına kayıt olan öğrencilere burs desteği verilecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müjdenin detaylarını “Sevgili gençler, Kış Etkinliğimizde size müjdelerimizin olacağını söylemiştim. Ve beklediğiniz an geldi." sözleriyle duyurdu.

Başkan Pekyatırmacı açıklamasında şunları söyledi;

“Geçtiğimiz şubat ayında “Genç Olmak Selçuklu'da Güzel” mottosuyla Selçuklu Gençlik Mobil Uygulamamızı kullanıma başlatıp yararlanabileceğiniz avantajları sizlerle paylaşmıştık. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 20 bin gencimiz Selçuklu Gençlik Mobil Uygulamamızı indirerek kendilerine sunulan avantajlardan faydalandı. Mobil uygulamamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hala indirmeyen genç arkadaşlarıma ilk kullanım avantajlarından yararlanmaları için bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Kıymetli gençler, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz kış etkinliğinde mobil uygulamamızın tanıtımını yaparken müjdelerimizin devam edeceğini sizlere ifade etmiştim. Şimdi onları açıklama zamanı. Hazır mıyız? İlk müjdemiz bu yıl sınavlarında başarı göstererek ilk defa üniversiteye yerleşen genç kardeşlerime. Selçuklumuzda ikamet edip, ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversitelerinin ön lisans ve lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize 1000 TL eğitim desteği bizden. İkinci müjdemiz ilçemizde üniversite eğitimine devam eden tüm öğrencilere. Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitelerimizde okuyup Selçuklu'da ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan tüm öğrencilerimize yıllık 1500 Türk Lirası eğitim desteği yine bizden. Hayırlı uğurlu olsun. Eğitim desteklerimizden yararlanabilmek için Selçuklu Gençlik Mobil Uygulamamızı App Store ve Play Store'dan indirip başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle her zaman gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bilimin ışığında ilmin ve irfanın yol göstericiliğinde büyük Türkiye idealine hep birlikte ulaşacağız. Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize üniversite eğitimlerinde başarılar diliyor, sizlere ve ailelerinize selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.