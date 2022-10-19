Selva Gıda, dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris'te

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KONYA - İttifak Holding’in gıda sektöründe faaliyet gösteren, 15 kategoride 180’in üzerinde ürüne ulaşan ve ‘Gerçek Gıda’ yaklaşımını benimseyen Selva Gıda, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen 119 ülkeden binlerce firmanın katıldığı dünyanın en önemli gıda ve yiyecek fuarı SIAL’de yerini aldı.



Kurulduğu 1988 yılından bu yana sektöründe ilklere imza atan, insanlara sağlık ve besleyiciliği bir arada sunan Selva Gıda, organik, ruşeymli, tam buğday, yulaflı ve sebzeli makarnalarıyla, sağlık ile lezzeti buluşturan yenilikçi, farklı ve daha yüksek katma değere sahip fonksiyonel ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. SIAL Paris 2022 Fuarı’nda da Uluslararası Tat Enstitüsü onaylı ‘Diamond Ödüllü’ makarnasıyla birlikte sağlıklı yaşama hizmet eden fonksiyonel ürünlerini tanıtan Selva, ithalat firmalarından, global perakendecilerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

“İnsanlara sağlık ve besleyiciliği bir arada sunmayı hedeflerken lezzete de çok önem veriyoruz”

Gıda alanında tat ve kalite konusunda en önemli ödüllerden biri olarak kabul edilen Superior Taste Award-Lezzet Ödülü’nü 8 yıldır yüzde 90 üzeri puan alarak dünyanın Diamond ödüllü makarna markası olan Selva’nın ürettiği ürünlerin yüzde 50’den fazlasını dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç ettiklerini söyleyen Selva Gıda Genel Müdürü Özkan Koyuncu, “Amacımız, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için insan sağlığıyla özdeşleşen, lezzetli ve doğaya zarar vermeyen ‘Gerçek Gıda’ üretmek. Konya Ovası başta olmak üzere Anadolu’da yetişen en kaliteli durum buğdaylarından özenle ürettiğimiz ürünlerimizi tüketicimize sunuyoruz. Kalite anlayışımız doğrultusunda, insanlara sağlık ve besleyiciliği bir arada sunmayı hedeflerken lezzete de çok önem veriyoruz” dedi.

Gıda, dünyanın bir numaralı gündem maddesi

Dünyanın pandemi ile mücadele, tedarik zincirinin kırılması ve iklim değişikliği nedeniyle daha çok hissedilen kuraklık gibi küresel nedenlerle pek çok alışkanlığına format atmak zorunda kaldığını, aynı zamanda yeterli ve güvenli gıdaya erişimin önemini bir kez daha hatırladığını belirten Koyuncu, “Tüm bunlar gıda sektörünün ve tarımsal üretimin önemini geçmiş yıllardan çok daha yukarı bir seviyeye taşıyarak, gıdayı dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Türkiye’deki tarım gücümüz ve tecrübemizle uluslararası pazarlarda her yıl daha fazla yer almaya odaklanıyoruz. Selva olarak önceliğimiz, tüm insanların gerçek gıdaya ulaşabilmesini sağlamak ve dünyanın her yerindeki insanları Selva ürünlerinin tadı, lezzeti ve kalitesiyle buluşturabilmek” dedi.