Selva Gıda “Superior Taste Award-Lezzet Ödülü’nün” bu yıl da sahibi oldu

Burcu SUNA

KONYA - Anadolu’da ürettiği ürünlerin yüzde 60’ından fazlasını dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç eden Selva Gıda, gıda alanında tat ve kalite konusunda en önemli ödüllerden biri olarak kabul edilen “Superior Taste Award-Lezzet Ödülü’nün” bu yıl da sahibi oldu. Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat Enstitüsü (ITI) Selva Makarna’yı sekizinci kez “Lezzet Ödülü” ile ödüllendirdi. Böylece Selva, toplamda 8 yıldır yüzde 90 üzeri puan alarak dünyanın Diamond ödüllü makarna markası unvanını sürdürdü.

Kurulduğu günden bu yana sektöründe ilklere imza atan, insanlara sağlık ve besleyiciliği bir arada sunan Selva Gıda, bu yıl da 200’den fazla bağımsız şef ve tadım uzmanları tarafından yapılan kör tadım testleriyle ödül aldı. International Taste Institute tarafından marka ismi gizlenerek ve menşei bilinmeden yapılan testlerde ürünler; ilk izlenim, renk, koku kontrolünün ardından, tadım sonrası ağızda bıraktığı tat, lezzet ve bununla birlikte ürünün dokusu dikkate alınarak derecelendiriliyor. 2005 yılından bu yana verilen “Superior Taste Award-Lezzet Ödülü’nde” toplam puanı yüzde 90 ve üzerinde olan ürünler, ‘Sıra Dışı Ürünler’ olarak 3 yıldız, puanı yüzde 80 – 90 arasında olanlar “Dikkat Çekici Ürünler” olarak 2 yıldız ve puanı yüzde 70-80 arasında olanlar da “Göze Çarpan Ürünler” olarak tek yıldız sahibi oluyor.

Selva Makarna’nın 90’ın üzerinde puan ve 3 yıldız alarak “Superior Taste Award-Lezzet Ödülü’” kategorisinde ödüllendirilen markalar arasına ismini 8 kez yazdırmayı başararak Diamond Ödüllü makarna markası unvanını sürdürdüğünü belirten Selva Gıda Genel Müdürü Özkan Koyuncu; “Konya ovası başta olmak üzere Anadolu’da yetişen en kaliteli durum buğdaylarından özenle ürettiğimiz ürünlerimizi tüketicimize sunuyoruz. Kalite anlayışımız doğrultusunda, insanlara sağlık ve besleyiciliği bir arada sunmayı hedeflerken lezzete de çok önem veriyoruz. Amacımız, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için insan sağlığıyla özdeşleşen, lezzetli ve doğaya zarar vermeyen ‘Gerçek Gıda’ üretmek. Sekizinci kez aldığımız bu ödülle de tüketicilerimize en kaliteli ürünü, en iyi lezzette sunduğumuz uluslararası arenada bir kez daha tescillenmiş oldu. Bütün bu ödüller bizi hem çok onurlandırıyor hem de şevkimizi artırıyor. Hedefimiz, yakaladığımız bu başarı ve kaliteyi sürdürüp 25 yıl boyunca 20 kez 3 yıldız alarak ‘The Absolute Taste Award - Mutlak Lezzet Ödülü’ unvanına sahip olmak” dedi.