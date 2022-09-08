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Şemdinli'de 12 adet M plaka kiralanacak

Şemdinli Belediyesi toplu ulaşım hizmeti için 12 adet şehir içi M plakayı 10 yıllığına kiralayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şemdinli Belediyesi mücavir alanı içerisinde toplu ulaşım alanında hizmet vermesi için 12 adet şehir içi M plakayı kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiralayacak.

Toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi 20 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'te Şemdinli Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.