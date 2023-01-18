“Sensör tabanlı sistem” ile hava kalitesi ölçülecek

BAİBÜ'den yapılan açıklamaya göre, sistem, Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BETUM), proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Dr. Sanaz Lakestani, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Milli, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Abdullah Demirhan ve Doç. Dr. İsa Yıldız tarafından geliştirildi.

Hastanelerde hastaların korunması için iç ortam hava kalitesini belirlemeye dönük tasarlanan sistem, önem li parametreleri anlık olarak tespit ederek sağlığa elverişsiz durumları anında GSM üzerinden ilgili personele ve yöneticilere bildirecek. Sensörler arasındaki kablosuz haberleşme sistemi sayesinde yoğun bakım üniteleri gibi kritik öneme sahip ortamlarda oluşabilecek potansiyel risklerin önüne geçilebilecek.

Sistem sayesinde ölçülen parametreler sonucunda fazla enerji kullanımı ve sarf giderlerinin önüne geçilmesi, hastanelerde sağlık harcamalarında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

BOLU