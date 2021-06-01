Seomak, seralar için insansız teknolojiler geliştiriyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Seomak Technology, ürün portföyünü insansızlaştıracak Ar-Ge hamlesi başlattı. Mersin Tarsus OSB’de 2019 yılından beri, 6 bin metrekarelik kapalı alanda seralara özel hidrolik makas ile çalışan elektrikli kültürel işlem arabaları, ilaçlama arabaları, elektrikli çekiciler, hasat arabaları ve askı ipi sarım makineleri üreten Seomak Technology, modern seralarda kullanılmak üzere yüksek teknolojiye sahip yeni nesil ürünler geliştiriyor. Dört kıtadan yaklaşık 23 ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Seomak Technology Genel Müdürü Mustafa Ulusoy, tasarım ve mühendislik merkezinde özelikle 2020’nin son çeyreğinde yeni otonom makine teknolojilerine ağırlık verdiklerini bildirdi.

Otonom seri üretime yılsonunda başlanacak

Ulusoy, “Üretimimizin yaklaşık yüzde 99’unu ihraç ediyoruz. Rusya başta olmak üzere Avrupa ile Amerika pazarlarında da yüksek satış oranlarına sahibiz. Önümüzdeki beş yılda ihracat kapasitesini en az dört katına çıkaran, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan, uluslararası pazarlarda yer alan bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi. Ürün gamları içinde Boru Raylı Elektrikli Araba ürününe ait ‘Faydalı Model Patenti’ne sahip ürünlerin de yer aldığını aktaran Mustafa Ulusoy, sektörde fark yaratmak için Ar-Ge sürecini hızlandırdıklarını bildirdi. 2020’de otonom araçlar geliştirmek amacıyla başlattıkları Automated Guided Vehicle (AGV) teknolojisi alanındaki Ar-Ge projesinin sonuna geldiklerini kaydeden Ulusoy, bu yılın sonuna doğru başta iç pazar hedefiyle seri üretime geçmeyi planladıklarını söyledi. Ulusoy, “AGV teknolojisi ile insansız/otonom araçların üretimi ve satışının yanında motor sürücü kart, kamera, sensör, dahili gprs, kablosuz yönlendirici gibi birçok komponenti de geliştirerek özellikle iç pazardaki üreticiye kaliteli ve ekonomik ürünler olarak sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Ürün portföylerindeki ürünlerin ve üretim hatlarının modernizasyon çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Mustafa Mustafa Ulusoy, şunları söyledi: “Bu yılın başında başladığımız, Endüstri 4.0 ve yalın üretim metotları ile öğren-dönüş faaliyetlerimizle üretimimizde kalite ve yüksek kapasite ile verimliliğimizin daha da artmasını hedefliyoruz. Bu amaçla yaptığımız iş birlikleriyle, iç pazarda üretimi olmayan Wifi kontrollü elektrik prizi hizmete sunduk. Üzerinde çalıştığımız yeni Ar-Ge projemizde de ürettiğimiz araçlara uzaktan erişimi sağlayarak müşterilerimizin daha verimli çalışmasına katkılar sunmayı ve bu sayede rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.”