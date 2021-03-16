Sepiciler, doğada yüzde 100 çözünebilen deri üretimine başladı

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Pandemi döneminde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren firma, doğada yüzde 100 çözünebilen deri üretiminde başarıya ulaştı. Şirket, Siemens Türkiye ile hayata geçirdiği enerji verimliliği projesiyle tükettiği enerjiyi yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyor. Sepiciler Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Ersoy Sepici, 2015’te deri üretiminde en iyi çevresel uygulamaları teşvik eden LeatherWorkingGroup (LWG)’un sürecine dahil olduklarını belirterek, Türkiye’den bu platforma üye olan ilk deri fabrikası olduklarını hatırlattı.

‘Süreci takip ediyoruz’



4 yıllık denetim ve izleme sürecini ardından gold derecisine yükseldiklerini anlatan Sepici, “Ecotan isimli projemizde, deri tabaklama kimyasal üretiminde dünyanın en önemli birkaç firmasından biri olan SilvaTeam ile işbirliği yaptık. Sepiciler olarak sürdürülebilirlik projelerine çok önem veriyor ve ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ağırlıklı Avrupa'ya ihracat yaptığımız ve global firmaların tedarikçisi olduğumuz için Avrupa Yeşil Mutabakat sürecini yakından takip ediyoruz” dedi. Sepiciler’in sürekli araştırma geliştirme yaptığı bilgisini paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici ise, “Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız İtalyan firması bitkisel tabaklama metodlarını kullanarak deriyi kullanım süresi sonunda gübreye dönüştürülebilen inovatif bir reçete geliştirdi. Dünya genelinde bunları kimlerle yapabileceğine yönelik araştırmalarında seçilen 12 firma arasında Türkiye’deki tek firma olduk” dedi.

Organik gübreye dönüşüyor



Mehmet Sepici, Ar-Ge’ye ağırlık vererek ayakkabılık, çantalık deride yüzde 100 dönüşebilir organik ürünler ürettiklerini belirterek, “Deri hidrolize edildiğinde organik bir gübreye dönüşebiliyor. Yani bu üründen ürettiğimiz ürünler hidrolize edildiğinde organik gübreye dönüşüyor. Organik gübreye dönüştüğü zaman da içerisinde birtakım ayıklamalar da yapıldığı için toprağa da yararlı hale gelmiş oluyor. Üründe sürdürülebilirlik bu şekilde sağlanıyor. Dünya markalarının ilgisi büyük oldu. Tedarikçi zincirlerine dahil olduk. Derilerimizi ürettik, ilk siparişleri alarak ABD’ye ihracat yaptık” dedi.