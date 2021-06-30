Serinhisar, Leader ile kalkınacak

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun IPARD Programı kapsamında yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması için başlatılan Leader Yaklaşımı projesini yürütmek üzere kurulan Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği’nin açılışı yapıldı. Leader programı kapsamında Serinhisar’da leblebicilik, bıçakçılık ve hayvancılık sektörlerini öne alarak yerel kalkınmayı sağlayacak projeler hayata geçirilecek.

Projeyi yürütecek Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği’nin açılış töreni ve proje lansmanı Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde CHP Genel Bşk. Yrd. ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Serinhisar Belediyesi meclis üyeleri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üreticiler ve esnafın katılımıyla yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Serinhisar Belediye Başkanı ve Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hüseyin Gemi, “Leader Projesi ile leblebicilik, bıçakçılık ve hayvancılık sektörlerini öne alarak ilçemizdeki üreticilerimiz, kadınlarımız ve gençlerimiz için katma değer yaratan projeler üreteceğiz. Adından daha sık söz ettiren ve bilinirliği daha yüksek bir Serinhisar haline gelme konusunda kalıcı ve katma değerli çalışmalara imza atacağız. Üreticilerimizin ve halkımızın yeteneklerini geliştirmeyi, katma değerli üretime yönelmeyi hedefleyen eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerine başlıyoruz” dedi.

Proje yürütücülerinden İlker Özmen ise, “Üretimde ve pazarlamada verimliliği arttırmayı, üreticiden tüketiciye doğrudan satışın hacmini büyütmeyi, yeni gelir kaynakları oluşturmayı ve ilçemizde sosyal yaşamı canlandırmayı amaçlıyoruz. İlçemizdeki leblebi, bıçak ve hayvan üreticileri, projemizle Türkiye’deki ve dünyadaki tüketicilere daha hızlı ve daha kolay ulaşacaklar” şeklinde konuştu.



