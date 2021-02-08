Sersim, Kayseri’den bin 200 markaya üretim yapıyor

Oktay ENSARİ

KAYSERİ -Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki en önemli markalarından olan Simfer’in de üretim üstü olan Sersim, Ankastre grubu, tam boy fırınlar, ev tipi derin dondurucular ve ticari soğutucular alanında üretim yapıyor. Bin 600 kişiyi istihdam eden şirket, globalde büyük ölçekli markalar başta olmak üzere bin 200 markaya üretim gerçekleştiriyor.

Kayseri Serbest Bölgesi’nde yer alan ve 150 ülkeye ihracat yapan Sersim’i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ziyareti sonrası böyle büyük ve teknolojik bir tesisin bölge ve ülke için çok değerli olduğunu, ayrıca tesisleri çok etkileyici bulduğunu ifade etti. Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetin tesislerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sersim Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ustaoğlu da, Avrupa standartlarında üretimle dünyada pazar paylarını artırdıklarının ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Meyer-Landrut'a Sersim ziyaretinde eşlik etti.