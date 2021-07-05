“Sertifikalı tohumla tarımsal üretimde verimi artırmalıyız”

MERSİN - Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 2030 yılında yetersiz beslenen kişi sayısının şu anki 840 milyon seviyesinin çok daha üzerine çıkacağı uyarısında bulundu. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan 2020 Dünyada Gıda Güvencesi ve Beslenme Durum Raporu’na göre 2014 yılından bu yana dünya genelinde açlık çeken kişi sayısının düzenli olarak arttığına dikkat çeken Özdemir, Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) verilerine göre de dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar kişiye ulaşacağını ifade etti. Özdemir, önümüzdeki 30 yılda günümüze kıyasla yüzde 50 daha fazla gıda üretilmesi gerektiğini aktardı.

Dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanması için verim kavramının çok önemli hale geldiğini ifade eden Özdemir, “Ülkemizde son 20 yılda tarım alanları yüzde 8 azaldı, aynı dönemde nüfusumuz yüzde 30 arttı. Bu da tarım alanlarından en fazla verimi almanın önemi ortaya koyuyor. Bu bağlamda yine ISF analizlerine göre kaliteli tohum, verimi dolayısıyla ürün miktarını ve ürün güvenliğini artırıyor. Gıda israfının azaltılmasından, tarımsal su kullanımının ve tarımsal emisyonun düşürülmesine kadar çok çeşitli alanlarda rol oynuyor” diye konşutu.

Mersin Ticaret Borsası tarafından 2015 yılında bakliyat sektörüne hizmet amacıyla kurulan MTB Tohumculuk’un faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Ö. Abdullah Özdemir, şunları söyledi: “Kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve barbunyada ıslah, yeni çeşit geliştirme, tohum üretimi ve dağıtımı hizmetlerimiz devam ediyor. 2015’te 4 ton/yıl ile başlayan sertifikalı tohum üretimimiz 2020 sezonunda 65 kat artarak 260 ton/ yıl düzeyine ulaştı. Bu rakam bakliyat sektöründe sertifikalı tohum açısından önemli.”

10 tohum çeşidini tescil ettirdi

Islah çalışmaları sonucunda bu yıl kuru fasulye ve barbunya olmak üzere 2 yeni tohum çeşidini daha tescil ettirerek toplam tescilli tohum sayısını 10’a çıkardıklarını kaydeden Abdullah Özdemir, şöyle konuştu: “Milli çeşit listesinde, Türkiye’de kuru fasulye, nohut ve mercimekte özel sektör kuruluşu firma sayısı 13 ve toplam çeşit sayısı 36 adet olup bu çeşitlerin 10 adedi yani yüzde 28’i Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk AŞ adına tescilli.” Özdemir, sertifikalı tohum üretiminin artırılması ve kullanımın yaygınlaştırılması çalışmalarının baklagil üretiminin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi.