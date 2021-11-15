SEUP ile kalifiye eleman sorunu gideriliyor

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - 2017 yılında başlayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun yaşadığı 8 ilde Alman Kalkınma Bankası’nın (KFW) finansal desteği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Mesleki Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) basın bilgilendirme toplantısı Gaziantep’te gerçekleşti. Novotel’de gerçekleşen toplantıya Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Proje Yöneticisi Osman Yalçın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar ve proje ortakları temsilcileri katıldı.

“Gaziantep’ten 7 okul daha dahil edildi”

İl Milli eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep’in sahip olduğu sanayi potansiyeli ile ulusal ve uluslararası birçok yatırımcıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu durumun kalifiye işgücü ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Tepe, “Süreç bizleri bir eylem planı ve strateji oluşturmaya itiyor. Ulusalda bakanlık, yerelde müdürlüğümüzün çocuklarımızın daha kaliteli yetiştirilmesi için ve okul sonrası istihdamıyla ilgili projelerimiz ve işliklerimiz var. Bu da güçlü işbirliklerimizden bir tanesi. 7 okulumuzda toplamda 159 tane atölye yapıldı. Bu programın ikinci aşaması da var. İstanbul’da 5 tane okul dahil edilmesine rağmen ikinci aşamada Gaziantep’ten 7 okul daha bu kapsama alınacak. Gaziantep için çok güzel bir adım. Gaziantep, bunu kaldırabilecek bir şehir” diye konuştu.

“Mezunlar istihdama kazandırılıyor”

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yalçın ise projeyle birçok öğrencinin istihdama kazandırıldığını kaydetti. Yalçın, projenin öğrenmeyi temel alan yenilenme ve geliştirme çabalarına destek sağladığını ifade ederek, “Proje 8 ilde 55 pilot okulda yürütülüyor. Bu 55 okulda, 21 mesleki alanda toplamda bin 187 atölyeye donatım iyileştirme ve altyapı hizmeti veriliyor. Özellikle öğrencilerimiz için güzel öğrenme ortamları oluşturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından SEUP hakkında bilgiler veren İletişim Uzmanı Eda Zaloğlu, 2017 yılında başlayan projenin Temmuz 2022’de sona ereceğini belirtti. Projenin Gaziantep, Adana, Bursa, Hatay, İstanbul, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa´da hayta geçirildiğini dile getiren Zaloğlu, bu kentlerde 6 bin 300 öğrencinin projeden faydalandığını ve 8 ilde bulunan 55 lisede bin 182 atölyenin de yenilendiğini sözlerine ekledi.