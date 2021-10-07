Sev Madeni Yağlar, bu yıl yüzde 10 büyüme hedefliyor

Talip ÖZTÜRK

Gaziantep’te madeni yağ, tekstil yardımcı kimyasalları ve yedek parça alanında faaliyet gösteren Sev Madeni Yağlar, yeni yatırımlarla bu yıl yüzde 10 büyüme hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sevük, ithalat ve ihracat yaptıklarını belirterek, “Hizmet binamızı büyüterek daha etkin faaliyet göstermek istiyoruz” dedi.

Sevük, sektörde sürekli büyümeyi ve yatırım alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. 2016 yılında şahıs şirketi olarak kurduğu şirketini, 2018’ de limited şirkete dönüştürdüğünü ifade eden Sevük, Belgin Madeni Yağları’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge distribütörü olarak faaliyet gösterdiklerini anlattı. Özel gresler ve yedek makine parçaları konusunda da ithalat ve ihracat yaptıklarını, ihtiyaçlara göre değişik markalı ürünler ile de müşterilerine hizmet verdiklerini kaydeden Sevük, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde 400 metrekare alanda 365 gün 7/24 hizmet verdiklerini belirtti. Kalitenin ilk öncelikleri olduğunu bildiren Sevük, şunları kaydetti: “Sloganımız ‘Gaziantep içerisine 30 dakikada ürün teslimatı’dır. Firmamız ilk kurulduğu günden beri mümessilliğini yaptığı firmalarda kaliteye önem verdi. Yeni yatırımlarımızla bu yıl yüzde 10 büyüme hedefliyoruz. Daha geniş bir hizmet binasına geçerek daha iyi hizmet etmeyi planlıyoruz.”

“Sektörün teknolojik olanaklarını etkin kullanıyoruz”

Sev Madeni Yağları olarak Gaziantep ve çevre illerde Belgin Madeni Yağları’nın ürün dağıtıcısı olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyen Sevük, “Faaliyette bulunduğumuz madeni yağ ve antifriz sektöründe her zaman en iyi olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda, geliştirilen her bir ürün ve hizmet için müşterilerin talep ve beklentilerine en kısa sürede cevap vermeye özen gösteriyoruz. Sektörün teknolojik olanaklarını en iyi ve hızlı şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Müşterilerin ve çalışanların beklentilerini dinamik bir ekip çalışması ile hızlı bir şekilde en üst seviyede karşılıyoruz. Satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile ilk tercih edilen olmalıyız” ifadelerini kullandı.