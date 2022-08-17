‘Sevgide Buluşalım’ etkinliği Kocaeli’de düzenlenecek

KOCAELİ - Sevgide Buluşalım etkinliği, Kocaeli genelinde bulunan 13 Cemevinin desteği ve halkın katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte sanatçı Cengiz Özkan, Ender Balkır ve Özge Çam konser verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu Sevgide Buluşalım etkinliğinin toplumun birbirine olan gönül bağını hatırlatarak aşure gününün İslam dünyası için dini tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıdığını kaydetti. Kerbela olayına dikkat çeken Gündoğdu , “Kerbela olayı tüm Müslümanların akıllarından çıkmayacak bir uyarıdır. Muharrem ayındaki bu geleneğimiz Alevi, Sünni bütün Müslümanların kardeşliğinin bir göstergesidir. Bu amaçla devam eden Sevgide Buluşalım etkinliği gelenekselleşerek kentimizin kültür ve inanç hayatına çok büyük bir değer katmıştır. Burada Alevi Bektaşi kültürümüzü bilmeyenlere de tanıtıyoruz” dedi.

Sevgide Buluşalım etkinliğinin 16 yıldır gerçekleştirdiklerini belirten Derince Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İrfan Yoloğlu, “Barışa, sevgiye, kardeşliğe gerçekten ihtiyacımız var. Kocaeli Sevgide Buluşalım etkinliğiyle tüm canlarımızı bir araya getirmeyi başardı. Cemevleri platformunu kurarken farklı fikirden insanların bir araya getirilemeyeceği söylendi. Bugün farklı vakıf ve derneklere bağlı Cemevleri platformunu kurduk. Bizi örnek alarak birçok benzeri kurum kuruldu. Sevgide Buluşalım etkinliğinin Türkiye geneline yayılmasını diliyoruz” diye konuştu.