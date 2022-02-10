Seyhan Belediyesi, tropik zerdeçal üretmeye başladı

ADANA - Tropikal bir bitki olan ve daha çok güney Asya ülkelerinde üretilen zerdeçal, Çukurova topraklarına uyum sağladı. Seyhan Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen alternatif ürün üretim çalışmaları kapsamında ekilen zerdeçaldan yüksek verim elde edildi.

Çukurova’da hem çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunları aşmalarına yardımcı olmak hem de kent ekonomisine katkıda bulunmak için alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda Ar-Ge çalışmaları yapan Seyhan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin ardından 'zerdeçal' üretimine de başladı. Geçen yıl nisan ayında sera altında toprakla buluşturan zerdeçalların hasadı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Seyhan Belediyesi arazilerinde ekilen zerdeçaldan dönüm başına yaklaşık bir ton ürün elde edildi.

Alternatif ürün olacak

Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçilerin üretimden uzaklaşmasının ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Kemal Akay, “Belediye olarak üretimi desteklemeye çalışıyoruz. Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz, çiftçilerimizin önünü açacak, alternatif üretim konusunda yol göstericilik yapacak araştırma çalışmalarını hayata geçiriyor. Zerdeçal üretimi de bu çalışmalardan biri” dedi.

Zerdeçalın katma değeri çok yüksek bir bitki olduğunun altını çizen Başkan Akay, bu bitkinin insan sağlığı için en yararlı bitkilerden biri olarak kabul edildiğini belirtti. Akay, "İltihap giderici, sindirim sisteminizi koruyucu, kansere karşı koruyucu, depresyonun etkisini azaltıcı, ağrı kesici, alzheimer riskini azaltıcı özellikleri olduğu bilinen zerdeçalın Çukurova’da yetiştirilebileceğini ve yüksek verim elde edilebileceğini gördük. Sera altında gerçekleştirdiğimiz denemelerde hiç zirai ilaç kullanılmadan oldukça yüksek verim elde ettik. Çiftçilerimizi katma değeri yüksek alternatif ürünlere yönlendiriyoruz” diye konuştu.