Seyhan Belediyesi’nden kadın çiftçilere ‘kompost’ desteği

ADANA - Merkez Çukurova İlçe Belediyesi ile yapılan işbirliğinin ardından kapasitesi artırılan kompost üretim tesisinde, her iki ilçedeki semt pazarlarının organik artıkları ile park ve bahçelerin budama atıkları düzenli olarak toplanıp, toprağı iyileştirici, ürün verimini artırıcı bir ürün olan komposta dönüştürülüyor. Üretilen kompost, girdi maliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçilere dağıtılıyor. Son olarak tesiste üretilen 9 ton kompost, Bütünşehir yasasından önce köy statüsünde olan ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Büyükdikili, Küçükdikili, Kavaklı, Söğütlü, Koza, Karakuyu, Gökçeler ve Gölbaşı mahallelerinde üretim yapan kadın çiftçilere ulaştırıldı.

Başkan Akay: Sorunları üretim ve dayanışma ile aşabiliriz

Seyhan Belediye Başkanı Başkan Akif Kemal Akay, uygulama hakkında yaptığı açıklamada, kentte ve ülkede yaşanan sorunların ancak üretimle ve dayanışmayla aşılabileceğini belirterek, “İçinden geçtiğimiz zorlu günleri hep birlikte dayanışmayla aşacağız. Tarımsal üretimde devamlılık halkın gıda ihtiyacının karşılanması için zorunluluk. Kadınların üretim sürecinde daha çok yer almalarını destekleyen bir belediyeyiz. Tarımla uğraşan, üreten kadın çiftçilerimize, önemli bir girdi maliyeti olan gübrenin yerine kullanabilecekleri kompostla destek olmaktan mutluyuz. Üretip, ihtiyacımızın fazlasını halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.