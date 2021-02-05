Seyhan’a Halk Market geliyor

ADANA - Seyhan Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi kırsal kalkınma çalışmaları için işbirliği yapacak. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde üretilen gıda ürünleri, Adana’da Seyhan Belediyesi’nin açacağı Halk Market şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılacak.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kafkas, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Özkan ile Dr. Berkan Çimen, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret ederek konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kafkas, Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde üretilen ürünlerin halkla buluşturulması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirterek, Seyhan Belediyesi ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da tarım ve gıdanın dünyada stratejik sektörler haline geldiğini, vatandaşların sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması için kurum olarak çaba gösterdiklerini belirtti. Akay, “Seyhan Belediyesi’ni üreten ve paylaşan bir belediye haline getirmek için çabalıyoruz. Bunun içinde Halk Market’lerimizi yakın zamanda hizmete açacağız. Halk Marketlerde satılacak ürünler için kooperatiflerle işbirliği yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.