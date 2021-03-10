“Sezonu uzatırsak turizm iyi geçer”

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Son 4-5 yıldır sıkıntılı günler geçiren turizmcinin kredilerle ayakta kalmaya çalıştığını belirten Okutur, yüzde 14- 20 aralığında değişen kredi faizleriyle sektörün ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi. 2021 için iyimser tahminlerde bulunmakta zorlandıklarını dile getiren Okutur, “Sektörün pandeminin olumsuzluklarından sıyrılıp yoluna devam edebilmesi için düşük faizli, uzun vadeli ve en az 2 yılı ödemesiz krediye ihtiyacı var” dedi.

“90 günlük iş hacmi tüm yılı finanse etmez”



Okutur, pandemi gölgesinde geçen 2020’de tesislerin maksimum 3 ay doluluk yaşadığını söyledi. 90 günlük iş hacmi ile tüm bir yılın finanse edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Okutur, Muğla bölgesine gelen turistlerde ilk sırayı İngilizlerin aldığını, ardından Alman ve Hollandalı turistlerin geldiğini ifade etti. Okutur, “Bizim rezervasyonlarımız kış aylarından itibaren gelmeye başlar. Nisan ayına geldiğimizde otellerimizin yüzde 60- 70 doluluğunu biliriz. Geri kalan kısım günübirlik ya da anlık olarak çıkanlar tarafından doldurulur. Durum bu iken, İngiltere, 17 Mayıs’ tan önce vatandaşlarına turistik seyahat izni vermeyeceğini açıkladı. 17 Mayıs sonrası turizm hareketinin başlaması Haziran sonunu bulur. Temmuzdan eylüle 3 ay turizm ile bir otelin masrafını çıkarması, ayakta kalması mümkün değil. Mevcut şartlarda 2021 parlak bir sezon vaat etmiyor” diye konuştu.

“Talep iyi olursa kâr etmesek de ayakta kalırız”



2021’de iyi bir taleple karşılaştıkları takdirde tesislerin, kâr etmese de ayakta kalacak şekilde gelir elde edeceği bilgisini paylaşan Yücel Okutur, “Bizim ümidimiz mevsimin uzaması. Zira, Kasım 15’e kadar bölgemiz iklimi tatile çok müsait. Bölgemize baktığımız zaman havayoluna 10- 15 dakika mesafede. Her şey doğal kalmış. Termal tesisler var, tatlı su ve kaynaklarla beslenen bozulmamış Köyceğiz gölümüz var. Tüm bunların ötesinde İz Tuzu Plajı var. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz hattı dikkate alındığında tarihi zenginlik, tarımsal çeşitlilik, sıcak su termalleri ve doğal göller, kanallar, nehirler ve deniz turizmde çeşitlilik sunuyor. Bu kadar özelliğin birada olduğu yer çok nadirdir. Pandemi sonrası bölgemize talepte büyük artış bekliyoruz” dedi.