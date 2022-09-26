SGK sözleşmeli personel alacak
SGK, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 341 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar, başvurularını, 30 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.