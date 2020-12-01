Sıcak Hava Zararı Risk Sigortası, meyve-sebze üreticilerinin zararını azaltacak

MERSİN-DÜNYA

Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Sıcak Hava Zararı Risk Sigortası’nın Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM( kapsamına alınmasını değerlendiren Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, uygulama ile narenciye ve meyve üreticilerinin sıcak havadan kaynaklanan zararlarının da minimuma indirileceğini belirtti. Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz mayıs ve ağustos aylarında Türkiye’de görülen sıcak hava dalgaları nedeniyle Akdeniz’deki narenciye üretiminin olumsuz etkilendiğini belirten Murat Kaya, afet sonrasında henüz olgunlaşmamış meyvelerde kurumalar ve dökülmeler meydana geldiğini dile getirdi.

Sıcak hava dalgalarından zarar gören üyelerinin konu ile ilgili taleplerini hızlıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na aktardıklarını belirten Kaya, “Borsamızın da katkı sunduğu lobi çalışması neticesinde Ürünlerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alındı. Tarımsal üretim noktasında alınan bu önemli karar sayesinde bölge üreticilerimiz için en önemli gelir kaynaklarından açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu, altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde ise sıcak hava zararı karşılanmış olacak. Özellikle narenciye üretiminde sıcak ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek zararlar TARSİM risk kapsamına alınarak doğal afetlerden en çok etkilenen sektör olan tarımda üreticimizin zararı minimuma indirilmiş olacak” diye konuştu.