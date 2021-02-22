“Sıcak su kaynağı, Erciyes’te 12 ay doluluk sağlayacak”

KAYSERİ - Büyükkılıç tarafından yapılan sunum sonrası açıklamada bulunan Özhaseki, bahar dönemiyle birlikte Kayseri’nin ‘şantiyeye dönüşeceğini’ ifade etti. Özhaseki, daha sonra Erciyes’i de ziyaret ederek, burada devam eden sıcak su çalışmalarını da inceleyerek, kazılarda bin 150 metreye kadar inildiğini ve gelişmelerin olumlu olduğunu paylaştı. Özhaseki, Erciyes’in kentin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasında önemli bir dinamo görevi üstlendiğini de belirterek, “Şimdiye kadar yapılan sıcak su arayışında ortaya çıkan belirtiler hep olumlu. 40 derece civarında bir sıcaklığa ulaşılmış, biraz daha devam edildiğinde ve istediğimiz sıcaklıkta suyu bulduğumuzda herhalde Erciyes Dağı’nda şu ana kadar yapılmış olan ne kadar otel varsa, onların birkaç misli daha otel planlanmış yerleri de olup, yeni planlama isteyen insanların taleplerini göreceğiz. Burada 12 ayı dolduracak faaliyet olacak” ifadelerini kullandı.