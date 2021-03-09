“Şiddete karşı büyük adımlar atılması şart"

İZMİR - 2020 yılında 400’ün üzerinde kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğünü belirten Kılıç, “Ülkemizin kadına yönelik şiddet konusunda atması gereken çok büyük adımlar bulunuyor. İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz uygulanması gerekirken iktidarın bu sözleşmeden çekilmeyi tartışmaya açması kadınlar açısından talihsizlik” şeklinde konuştu.



Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda bütün ülkelerde sorunlar olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti: “Gelişmişlik seviyesi ile dünyanın en önde gelen ülkelerinden kabul edilen Almanya’da 2019 yılında 176 kadın eski eşi veya erkek arkadaşı tarafından öldürülmüş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü toplumsal cinsiyet eşitliği için farkındalık günü olarak değerlendiriyor, kadınlarımızın öldürülmediği, tacize uğramadığı bir ülke hayalimi paylaşmak istiyorum.”