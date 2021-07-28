“Sıkı denetim ve caydırıcı cezalarla anız yangınları önlenmeli”

Ortak çalışmanın konu hakkındaki hassasiyeti ortaya koyduğunu ve anız yangınlarının azaltılmasına katkı vereceğine inandığını kaydeden Doğan, "Üreticilere, anız yangını sonucu toprağın gördüğü zarar anlatılmalı. Anızın topraktan çıkarılması konusundaki yeni teknolojiler aktarılmalı. Sıkı denetim ve caydırıcı cezalarla anız yangınlarının önlenmesi için çalışmalar sürdürülmelidir" dedi.

Üreticilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarının duyarlılığı artıracağına inandığını belirten Doğan, uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yanında, sıkı denetimin de önem arz ettiğini kaydetti. Yaz aylarında anız yangınları nedeniyle yaşanan hava kirliliğine de değinen Doğan, şunları söyledi: "Zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de anız yangınları, aslında ülke topraklarına, doğaya, çevreye ve insan sağlığına zarar veriyor. Saatlerce süren yangınlarla birlikte dumanlar hava kirliliğine neden oluyor, çevre kirliliği ile hava kirliliği en üst düzeye çıkıyor. Vatandaşlarımız evlerinin penceresini bile açamazken, bu yangınların yarattığı kirli havayı soluyan vatandaşlar sağlık sorunları yaşıyor."