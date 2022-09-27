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Şile Belediyesi arsa satacak

Şile Belediyesi, Balibey Mahallesinde bulunan 36 arsayı ihaleyle satacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şile Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Balibey mahallesinde bulunan 36 muhtelif nitelikte arsa ihale ile satılacak.

İhale Şile Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda 17 - 18 ve 19 Ekim 2022 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve şartname uyarınca “kapalı teklif usulü” ile yapılacak.

Şartnameler 1.000 TL karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

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