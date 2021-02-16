Silivri Belediyesi 10 taşınmazı kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan ve aşağıdaki listede bilgileri bulunan 10 (on) adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi, 03.03.2021 Çarşamba Günü 14:00’ da başlayarak ve tabloda belirtilen saatlerdeki sırasıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince aşağıdaki şartlarda 3 (üç) / 10 (on) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecek.

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