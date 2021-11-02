Simer Lift, 250 milyon dolarlık pazarda yerli üretimle payını artıracak

Ahmet USMAN

İZMİR - Simer Lift, bir yıllık çalışmanın ardından piyasaya sunduğu elektrikli forkliftlerle pazar payını artırmayı hedefliyor. Elektrikli forklift piyasasında ithal ürünlerin ağırlıkta olduğunu kaydeden Simer Lift Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Temurtaş yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye’nin ithal ettiği yaklaşık 10 bin elektrikli forkliftin 250 milyon dolarlık pazar oluşturduğunu kaydetti. Temurtaş, “Türkiye elektrikli forklift pazarında yerli üreticilerin payı yüzde 2 civarında. Firma olarak yılsonuna kadar 60, önümüzdeki yıl içinse 400 adet üretim hedefliyoruz. Şu an 2 ve 3 tonluk 4 tekerli forkliftleri pazara sunduk. Önümüzdeki yıl istifleme makineleri, 2023’te ise elektrikli transpaleti ürün yelpazemize ekleyeceğiz. Yurt içi pazardaki payımızı artırırken, ihracatı da hedefliyoruz” diye konuştu.

Piyasaya sundukları araçların Ar-Ge çalışmaları ve tasarımlarını kendi bünyelerinde yaptıklarına dikkat çeken Temurtaş, yerli girdi oranının yüzde 60-65 olduğunu kaydetti. İthal ettikleri parçaların, İtalya ve Almanya’dan geldiğini söyleyen Temurtaş; “Boya, lastik, joystick, asansör yüksekliği gibi komponentlerde müşteriye özel üretim yapabiliyoruz. Forklift üretimi için bu yılsonuna kadar yaptığımız yatırım 100 milyon lirayı bulacak. Önümüzdeki 2 yıl içindeyse 150 milyon liralık yatırım hedefl iyoruz” dedi.

Mazotlu forklifti alıp elektrikliyi vereceğiz

Elektrikli forklift kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla, mazotlu forkliftleri, elektrikli ile takas imkanı sunduklarına dikkat çeken Temurtaş şöyle dedi: “Mazotlu forklifti verip elektrikliyi almak isteyen çok sayıda işletme var. Ekspertiz raporuyla fiyat belirleyip, aradaki farkla birlikte mazotlu forklifti alıp elektrikliyi veriyoruz.”