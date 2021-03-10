Sındırgı Belediyesi, kadın işgücünü kooperatifle destekleyecek

Filiz SONMAZ

BALIKESİR – Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçe halkının her yönden gelişmesi, girişimcilik ruhunu kazanmasını, kadınların iş gücüne katılımını, gelirlerini, becerilerini artırmak istediklerini söyledi. 2006 yılından itibaren ilçenin termal turizm bölgesi ilan edilmesine katkı sağladıklarını ifade eden Yavaş, 2016 yılında Hanımeli Çarşısı'nı, 2017 yılında da Akpınar Yaşam Merkezi'ni kurduklarını anımsattı.

600 kadın üyeye ulaşan Akpınar Yaşam Merkezi’nin faaliyet alanını arttırmak, daha fazla kadına ulaşmak ve onların ekonomilerini destelemek için, 2020 yılında "Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi"nin kurulmasına karar verildiğini belirten Yavaş, şöyle devam etti: "Doğal kent olarak tanınan ilçemizde, her alanda bu ilkeden ayrılmadan faaliyet göstermeye özen gösteriyoruz. 'Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi' olarak bu ilke ışığında unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin, el sanatlarının, lezzetlerin yeniden yaşatılması, doğal ve katkısız ürüne ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Tüm bunlar kadın eli, bilgisi ve tecrübesiyle hayata geçirildi ve halkımızın beğenisine sunuldu.”