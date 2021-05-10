Sınırda yakalanan hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne emanet

GAZİANTEP - Denetleme esnasında Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’nda ele geçirilen 12 makak maymunu ve İstanbul’da yakalanan bir kraliyet pitonu, bir albino pitonu, 4 dikenli ejder ve bir beyaz benekli mısır yılanı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerince hayvanlar için en uygun koşullara sahip olduğu belirtilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne verildi. Makak maymunlarının en uygun koşullarda barındırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için hem yazlık hem de kışlık olmak üzere yaklaşık 45 metrekarelik alan üzerine kurulu yuvalar hazırlandı. Alttan ısıtmalı olan evler, yeni üyelerin bundan sonraki yaşam alanı olacak.

“Bakanlık Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne güveniyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlık testlerinden geçen hayvanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğada bulunan bütün güzelliklerin insanoğluna emanet olduğunu söyleyen Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni çok doğal bir ortamda inşa ettiklerini belirterek, “Son zamanlarda yasa dışı yollarla getirilen çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne çok güveniyor. Yeni hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor. Ekibimizle hemen İstanbul’a gidip yeni üyelerimizi alıyoruz ve yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Sağlık durumlarını öğrenmek adına veteriner hekimlerimiz devreye giriyor. Akabinde uygun koşullar ne ise her hayvan çeşidine göre ihtiyaçlar gideriliyor. Buradaki hayvanlarımız çok mutlu. Aslanların normal şartlarda sıklıkla ikiz bebekleri oluyor. Ama bizim hayvanat bahçemizde dördüz aslan yavrularıyla da karşılaştığımız oluyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler de hayvanların sağlık durumlarına ilişkin şunları söyledi: “Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı, kan örnekleri alındı. Şu anda ufak tefek rahatsızlıkları olan maymunlarımız bulunuyor. Onları karantina merkezlerimizde bir süreliğine ağırlayacağız. Ardından kendilerini onlar için hazırladığımız alanlara taşıyacağız.”