Sinop'tan turizme katkı adımı! Tarihi Cezaevi yolları yenileniyor

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr. Ali Sarıalioğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Güzel’in katılımıyla, 'Sinop Tarihi Cezaevi Teşhir-Tanzim ve Yürüyüş Yolları Projesi Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıda, 24 Eylül 2024 tarihinde ihalesi yapılan proje ile ilgili istişare ve değerlemelerde bulunuldu. Vali Özarslan, “Sinop’un en önemli destinasyon merkezlerinden biri olan Sinop Tarihi Cezaevi’nin teşhir-tanzim işleri tamamlandıktan sonra, Sinop’umuzun turizm potansiyeli daha da artacaktır. Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce, Sinop Tarihi Cezaevi teşhir-tanzim ve yürüyüş yolları yapım işi ihalesi 157 milyon TL ile gerçekleşti. Sinop'umuzun turizmi için hayırlı uğurlu olsun” dedi.