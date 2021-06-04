Sinop’un e-ihracatı, dijital platform üzerinden artırılacak

SİNOP - Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (Sinop TSO), özellikle koronavirüs salgının ardından önemi daha da artan dijitalleşme ve e-ihracat gibi konularda üyelerine verdiği hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bölgesel ve kırsal kalkınma alanlarında da önemli projeler geliştirdiklerini, salgının olumsuz etkileriyle birlikte teknoloji ve ticaretin de seyrinin değiştiğini belirten Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, üyelerine ve bölge ekonomisine doğrudan katkıda bulunmak amacıyla kentin paydaşlarıyla birlikte projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

STSO, KUZKA ile işbirliği içinde

Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, bu kapsamda üyelerini ortak bir dijital platformda buluşturarak e-ticareti ve e-ihracatı artırmak için 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren “Sinop Üretiyor E-Ticaret Platformu”nu geliştirmeye karar verdiklerini dile getirdi. Akbaş, “Sinop TSO ve odaya bağlı Genç Girişimciler Kurulu’nun girişimleriyle 2019 yılından bu yana faaliyet göstermeye devam eden ‘Sinop Üretiyor E-Ticaret Platformu’ e-ticarete ve e-ihracata yönelik çabalarımızın en somut çıktısı. Hâlihazırda Sinop’ta faaliyet gösteren tüm işletmelerin faaliyetlerini dijital platforma taşımayı hedefleyen projenin iyileştirilerek geliştirilebilmesi adına Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından başvuruya açılan ‘Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı’ teknik destek programına başvuru yapan Sinop TSO, başvuru sonucunda teknik danışmanlık hizmeti almaya hak kazandı” diye konuştu.

Salim Akbaş, şöyle devam etti: “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetleri kapsamında Sinop Üretiyor E-Ticaret Platformu’nun hizmet çeşitliliği ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Projenin başarıyla tamamlanmasının ardından Sinop’ta faaliyet gösteren küçük ve büyük ölçekli tüm işletmelerin faaliyet, ürün, iletişim ve konum bilgilerinin dijital ortama aktarılması sağlanarak, gelecek dönemde e-ticaret faaliyetlerini bu portal üzerinden yapabilmeleri amaçlanıyor. KUZKA ile işbirliği içerisinde odanın ve üyelerinin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik yeni başvuru ve çalışmaların da yakın zamanda yürütülmesi planlanıyor.”

Bölgesel kalkınma için işbirliği yapılacak

Yaptıkları Kadınlara Yönelik Kırsal Kalkınma projesi ve diğer projelerle ilgili de bilgi veren Salim Akbaş, “Sinop ilinin ekonomik kalkınması için işbirliklerine son derece büyük önem veren Sinop TSO, faaliyet alanına giren konularda alanında uzman tüm kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Sinop Üniversitesi ile üyelerinin ihracat ve yabancı dil alanlarında ihtiyaç duyabilecekleri eğitimleri sağlamak adına ortak bir çalışmanın temellerini attık. Yine Sinop Kadın Girişimciler Kurulu tarafından önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan Kadınlara Yönelik Kırsal Kalkınma projesi için de ilimizdeki kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kentin ekonomisine yön veriyoruz”

Sinop TSO olarak ilin ekonomisine yön verme özelliğini taşıdıklarını söyleyen Salim Akbaş, üye talep ve isteklerini toplayarak ilgili üst kurul, kurum ve bakanlıklarla paylaşarak takip etme konusunda da son derece titiz davrandıklarını belirtti. Akbaş, “Sinop TSO, son olarak dolaşım ve menşe belgeleri ile dijital ehliyet ve K Türü yetki belgelerini de kendi bünyesinde vermeye başladı. Gerçekleştirdiği çalışmalarla üye memnuniyeti ve kalitesini artırmaya son derece önem veren Sinop TSO, yakın gelecekte hayata geçireceği projelerle de Sinop ekonomisine yön verme özelliği taşıyan rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor” dedi.