Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu açıldı

BURSA (DÜNYA) - Türkiye ve Sırbistan arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlaması hedefiyle, Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle resmen kuruldu. Yoğun bir katılıma sahne olan açılış töreni, RUMELİSİAD Konağı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene; Sırbistan Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi H. E. Sn. Zoran Markoviç, Bursa Vali Yrd. Halil Serdar Cevheroğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Sırbistan'dan milletvekilleri, belediye başkanları ile iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan RUMELİSİAD Başkanı olan Fahri Konsolos Zarif Alp, “Sırbistan'ın sancak bölgesinde doğup, oradan küçük yaşlarda Türkiye’ye göç ettim. Sırbistan ve Türkiye arasında geçmişten gelen güçlü bağları yakinen bilen biriyim. Dolayısıyla doğduğum topraklar ile doyduğum topraklar arasında böylesine kıymetli bir köprü kuruyor olmanın gururu, gerçekten paha biçilemez. İki ülke arasında her alanda ikili münasebetlerin daha da ilerletilmesi noktasında da güçlü bir irade söz konusu. Sırbistan Fahri Konsolosluğumuz aracılığıyla, iki ülke arasındaki ortak çıkarları korumak ve ileriye dönük atılacak adımlarda iş dünyamızla ve devletimizle el birliği yapmak, en temel vazifemiz olacak. Aynı zamanda, üstlenmiş olduğumuz bu sorumluluğun bilinciyle, mevcut ilişkileri daha da pekiştirme odaklı faaliyetlerimizi iki ülke geneline yayma hedefiyle çalışmalarımızı şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’den Sırbistan’a açılan yeni bir kapı olacak”

“Sırbistan, yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor ve ticaret hacmi hedefinin yakalanabilmesi için de özellikle iş dünyamıza önemli görevler düşüyor” diyen Alp, “Burası eminim ki Türkiye’den Sırbistan’a açılan yeni bir kapı olacak ve bu kapının ardında da Sırbistan coğrafyası ile birlikte, toplamda 12 Balkan ülkesinin sunduğu pek çok imkân ve yatırım fırsatı bulunacak. İki ülke arasında kısa vadede 2 milyar, uzun vadede de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri belirlenmiş durumda. Bu bakımdan, belirlenen ticaret hacmi hedeflerine ulaşılması noktasında hem Türkiye’deki iş insanlarını hem de Sırbistan’daki iş insanlarını, karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyorum. Sırbistan Bursa Fahri Konsolosluğunun Bursa’mıza, ülkemize ve Sırbistan’a hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Törende Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Zoran Markoviç, Sırbistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Zarif Alp’e, fahri konsolosluk beratını takdim etti.