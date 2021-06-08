Şırnak'ta sağlıklı yaşam merkezi yaptırılacak
Şırnak Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Şırnak'ta yapılacak Toplum Sağlığı Merkezi yapım işini açık ihale usulü ile ihale edeceğini duyurdu.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şırnak Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi (T8+) Sağlık Yaşam Merkezi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.
İhaleye başvurular EKAP üzerinden yapılacak. Ayrıca ihale dökümanlarına da EKAP'tan ulaşılabilecek.