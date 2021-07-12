Şişecam’ın ilk deniz küreği tekneleri denize indirildi

KOCAELİ - Şişecam’ın spora destek vizyonu doğrultusunda kurulan Şişecam Çayırova Spor Kulübü, ilk deniz küreği teknelerini Şişecam yöneticilerinin de katıldığı bir törenle denize indirdi. Kulüp tarihinin ilk deniz küreği teknelerine, Şişecam’ın küresel başarılara ulaşmasını sağlayan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın, geçmişte Şişecam Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ve Uluslararası Cam Komisyonu’nun ilk ve tek Türk Kadın Başkanı olan Alev Yaraman’ın ve Şişecam Dış Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini büyük başarılarla yürütmüş olan, merhum Salim Engin İşgören’in isimleri verildi.

Törene, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Alev Yaraman ve Engin İşgören’in ailesinin yanı sıra Şişecam’ın üst düzey yöneticileri katıldı. Şişecam, Şişecam Çayırova Spor Kulübü’ne verdiği destekle gençleri spora yönlendirmeyi, spor terbiyesiyle beden ve ahlaki kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Şişecam Çayırova Spor Kulübü, 2020 yılı itibariyle 120 kişilik sporcu ve yönetici kadrosuyla yelken, kürek ve kano dalında genç sporcular yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlamaya devam ediyor.

79’u milli, 1.960 sporcu

Şişecam Çayırova Spor Kulübü, bölgedeki 25 okuldan 8 bine yakın çocuğu spor alanında yetenekleri ve ilgileri konusunda değerlendiriyor. Ardından bu alana yönelmek isteyen yetenekli gençleri, kano, kürek veya yelken sporcusu olarak yetiştiriyor. 1984-2020 yılları arasında 79’u milli, toplam 1960 sporcu, Kulüp aracılığıyla spor hayatına başladı. Bu kulüpte başlayıp, kariyerine spor alanında devam eden sporcu sayısı ise 193’e ulaştı.

Kulüp, 2021’de ilk kez Durgunsu branşının yanında deniz küreği kategorisinde Büyükler ve U19’da kadın/erkek takımları ile başarı elde etti. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Mayıs ayında Sapanca/Sakarya’da düzenlenen Bahar Kupası Akademi Türkiye Şampiyonası’nda da C- Erkekler Kategorisi Kulüpler Birincisi (Deniz Küreği) kupası kazanıldı.