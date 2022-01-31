Sistem Global Danışmanlık, 9. Ofisini Samsun’da açtı

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Geçtiğimiz günlerde 25'inci yaşını kutlayan Sistem Global Danışmanlık, Türkiye'deki, 9. ofisini Samsun'da açtı. Sistem Global Danışmanlık, Karadeniz Bölge Ortaklığını Samsun'da sektörün tanınan isimlerinden Dr. Buğra Çolak yapıyor. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan açılış lansmanına Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, Sistem Global Danışmanlık, Karadeniz Bölge Ortağı Dr. Buğra Çolak, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, Sistem Global Danışmanlık ekibi ve Samsunlu iş insanları katıldı. Açılışta, 'Karadeniz'den Global Pazarlara Yolculuk' başlıklı panel ile, 'Şirketlerde sürdürülebilir kurumsallaşma ve aile anayasası', 'Finansmana erişim, teşvik destekleme mekanizmaları ve yatırımcıya hazır olma', 'Veri ve fikir için hukuk', 'Globallaşme ve ihracat yolculuğunda adımlar' konuları içeren sunumlar yapıldı.

Samsun’da KOBİ firmalarına global pazarlara ulaşması için çalışacaklarını belirten Sistem Global Danışmanlık, Karadeniz Bölge Ortağı Dr. Buğra Çolak, “Eski danışmanlık formatımı sürdürmenin yanında teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla ilgili çalışmalar yapmak için Sistem Global ailesinin içerisinde olmak istedim. Sistem Global’in Türkiye'deki, 9. Ofisini resmen Samsun’a getirdik. Samsun’un bir tarım şehri mi yoksa sanayi ve turizm şehri mi olduğu yıllardır tartışılıyor. Aslında bu 3 kavramı da çok çok ciddi derecede barındıran bir şehir. Bizde bu şehirdeki özellikle KOBİ olan firmaları önemsiyoruz. Samsun’da KOBİ olan tüm firmaların global pazarlara ulaşması ile ilgili doğru rehberlikler yapmak ve çalışmak istiyoruz” dedi.

Sistem Global Samsun’daki KOBİ’lere fayda sağlayacak

Sistem Global Danışmanlık firmasının Samsun’daki KOBİ’lere faydalı olacağını dile getiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, “Büyük bir rekabetin yaşandığı, dünyada kalıcı ekonomik başarı ancak yerel kalkınma ile mümkün oluyor. Yerel kalkınmanın ana faktörü ise KOBİ’lerdir. Samsun potansiyeli olan özel bir şehir. Oda yönetimi olarak hedefimiz, Samsun’u sahip olduğu potansiyellere ve ekonomiye kazandırmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için ilimiz ve bölgemizdeki KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretiyor ve çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede oda olarak kente kazandırdığımız, ilimiz ve bölgemizdeki KOBİ’lere hizmet veren Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, Samsun Lojistik Merkezi, Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı, Samsun Teknopark gibi büyük ölçekli yatırımları gerçekleştirdik ve ortak olarak bulunduk. Büyük ölçekli projelerin yanı sıra üyelerimiz olan KOBİ’lerin kapasitelerini genişletici genel ve sektörel çalışmalarla AB katılım sürecine ilave destek sağlayacak Ar-Ge, inovasyon, yeni hizmet geliştirmeleri ve aynı zamanda mevcut hizmetlerin kalitesini iyileştirmelerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Açılış lansmanını yaptığımız Sistem Global Danışmanlık Samsun ofisinin Samsun’daki KOBİ’lerimize önemli katkıları olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Samsun’da katma değer sağlamak istiyoruz”

Samsun’da da iş insanları ile birlikte hareket edip, firmaların globalleşmelerini sağlayacaklarını söyleyen Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, “Karadeniz’de globalleşmeye doğru gideceğiz. Karadeniz ile birlikte Türkiye’deki tüm bölgelerde var olduk. Samsun’a gelmekte biraz geciktik ama inşallah Buğra Beyle birlikte bu açığı kapatacağız. Globalleşmek için hazırlık ve plan yapılması gerekiyor. 25 sene önce muhasebe faaliyeti yapan ve defter tutan bir firmaydık. Bunun üzerine danışmanlık hizmetlerini geliştirerek Sistem Globali bugünkü haline getirdik. Bütünleşik bakış açısı, yenilikçi iş modelleri ve dijital çözümleri ile Türkiye’de 9, dünyada 4 farklı şehirde şubeleri bulunan Sistem Global Danışmanlık, Türkiye’den çıkan ilk global danışmanlık şirketi hedefine adım adım ilerlemektedir. Yurt dışında da Londra, Berlin, Singapur ve Brüksel’de de ofislerimiz bulunmaktadır. İddiamızı markaya koyduk. Neden global ve bugün neden globali konuşuyoruz. Çünkü globalleşmeden kendi sahamızda futbol oynayarak ilerleyemeyiz. Bu nedenle Samsun’da da iş insanları ile işbirliği içerisinde ilerleyerek katma değer sağlamak istiyoruz. İş dünyasındaki herkes global düşünmek zorunda” ifadelerini kullandı.