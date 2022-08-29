Sitrett MX 12 milyon TL fon hedefiyle kitle fonlamada

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KONYA - Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Sütcü, “İlk yıl sonunda yüzde 500'lük büyüme hedefliyoruz. İkinci yıl sonunda ilave yüzde 100 büyüme ve devam eden üç yıl en az yüzde 50 büyümeye devam edebilme potansiyelinin oluşacağını öngörmekteyiz” dedi.



23 Eylül 2022’ye kadar turda kalarak 12 milyon TL hedefiyle Türkiye kitle fonlaması sisteminin en yüksek fon tutarına ulaşmaya çalışacak olan girişim, başarılı olduğu taktirde her finansal çeyrekte temettü ödemesi yaparak dağıtılabilir kârının %2'sini yeni startup’lara veya yatırım fonlarına aktaracak.

Altı yıllık Ar-Ge sürecinin ardından bir yıl boyunca test aşamasına tabi tutularak yerli ve milli sıvı nano teknoloji yüzey temizleyiciler, dezenfektan cihazı, far parlatma kiti, zirai don önleme cihazı ürünlerini piyasaya sunan Sitrett MX, yatırım turunda şirket paylarının %12’sinin yatırımcılara arzıyla 12 milyon TL fon toplamaya çalışacak. Bu tutarla şu ana kadar Türkiye kitle fonlaması sisteminde görülmüş en yüksek fon hacmine ulaşmaya çalışacak olan girişimin nihai hedefi, global rekabet sahasında güçlenerek ithalatı azaltmak ve ihracat potansiyeli ile ülke ekonomisini geliştirmek.

Tur boyunca bedelsiz pay hediye kampanyası

Yatırım turunun başlama tarihi olan 25 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile ilk 10 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara yüzde 25 fazladan pay verilecek. İlk 10 iş günü sonrasında ise fonlama rakamı yüzde 100'e ulaşana kadar yapılan yatırımlarda yatırımcılara yüzde 15 fazladan pay dağıtılacak. Ankara Kalkınma Ajansı ve fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 500 bin TL eş finansman ile yatırım yapma kararı aldığı tur, 23 Eylül 2022’ye kadar devam edecek.

Şirket temettü ödemesi de yapacak

Girişim şirketi, yatırım turunun başarıyla sonuçlanması durumunda her finansal çeyrek sonunda elde edeceği dağıtılabilir kârın yüzde 2’si ile yeni startup firmalara veya yatırım fonlarına yatırım yapacak. Böylece şirkete yatırım yapan yatırımcılar bu yatırımlara hisseleri oranında ortak olmuş olacak. Yine dağıtılabilir kârın en az yüzde 48'i ile ise genel kurullarda alınan kararlara bağlı olarak hissedarlara temettü olarak dağıtılacak. Temettü ödemeleri oranı, sonraki yıllarda genel kurulda alınacak kararlara göre belirlenecek. Bu ödemeler, şirketin kurumsal bir geleneği olarak değiştirilmeyecek şekilde düzenlenerek esas sözleşmeye eklenecek.

“İlk yıl sonunda %500'lük büyüme hedefliyoruz”

Yatırım turu hakkında konuşan Muhammet Sütcü, “Bugüne kadar birçok farklı sektörden 17'si kamu kurumu olmak üzere 1.502 müşteriye ürün satışı yapmış durumundayız. Kısa sürede 6 milyon TL ciroyu aştık. Alacağımız yatırımla yerel ve global çapta büyüme ivmemizi fazlasıyla artıracağımızı düşünüyoruz. İlk yıl sonunda yüzde 500'lük büyüme hedefliyoruz. İkinci yıl sonunda ilave yüzde 100 büyüme ve devam eden üç yıl en az yüzde 50 büyümeye devam edebilme potansiyelinin oluşacağını öngörmekteyiz. Bu alandaki stratejimizde kararlıyız. İşimize sahip çıkan yatırımcılarımızla birlikte dünyanın en güçlü temizleyici cihaz ve ürünlerinin üreticisi olacağımıza yönelik inancımız sonsuz” ifadelerini kullandı.