Sivas Belediyesi 4 adet arsa satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Sivas Belediyesi'ne ait olan ve Altuntabak, Kardeşler, Çayboyu mahallelerinde bulunan 4 adet arsa kapalı teklif ve açık artırma usulü ile ayrı ayrı satılacak.

İhale 22 Mart 2022 Salı günü saat 16.00'da Sivas Belediyesi Encümen Salonunda encümen huzurunda yapılacak.

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