Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 75 öğretim üyesi alacak. Kadrolara başvuracak adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitenin web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 16 Mayıs 2022 günü mesai bitimidir.

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