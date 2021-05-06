Sivas, dünyanın “optik vadisi” olacak

Hilal SÖNMEZ

SİVAS - Yaklaşık bir buçuk yıl önce Sivas’ta kurulan Savunma Sanayi ve İleri Teknoloji Derneği (SAVTEK), öncelikle kentte savunma sanayine üretim yapan ve yapmak isteyen işletmelerle, ileri teknoloji ürünler ve yazılımlar geliştiren firmaları bir araya getirdi. Şimdi ilk hedefi Sivas’ı “optik vadisi” yapmak olan dernek, uzun vadede geliştirilecek ortak projelerle Sivas’ı savunma ve teknoloji alanında dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye getirmeyi hedefliyor.

SAVTEK Başkanı Osman Yıldırım, derneğin kent ve Türkiye ekonomisine kazanımlarıyla ilgili DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, elektro optik sektörünün dünyada 20 milyar dolarlık bir paya ulaştığını kaydederek, hem bu pastadan en yüksek payı almayı hedeflediklerini hem de oluşturdukları kümelenmeyle sahip oldukları yetenekleri yeni projelerle sürdüreceklerini söyledi. Aynı zamanda ASELSAN Sivas Hassas Optik Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Yıldırım, şöyle konuştu: “Optik vadisi vizyonu ile dışarıdan temin ettiğimiz mal ve hizmetlerin Sivas’tan temini konusunda yatırımcı ve girişimcilere yol göstererek, 2019 yılının sonunda SAVTEK’in ve optik kümelenmesinin kuruluşuna öncülük ettik. İki sene içinde ASELSAN’ın kente gelmesiyle birlikte optik, talaşlı imalat, plastik enjeksiyon kalıp ve mamul üretimi, elektronik kart tasarım ve üretimi, mercek imalatı ve yazılım geliştirme gibi konularda 50 milyon TL’ye yakın yeni yatırım yapıldı. Şehir dışı ve yurtdışından alınan malzemeleri kümelenme ve bu yatırımlar sayesinde Sivas’ta üretmeye başladık.”

Oluşturdukları optik kümelenmesinin, OECD ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı gibi kuruluşların küme tanımına tam uyduğunu ve Türkiye’deki diğer kümelenmelerden çok daha etkili bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Aynı sanayi bölgesinde 500 metrelik kuş uçuşu bir mesafede savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu tüm elektro-optik ürünlerin, tasarım ve prototipten seri üretime kadar tüm süreçlerini gerçekleştirme yeteneğine sahibiz. Bu noktadan sonraki en önemli amaçlarımız ise kümeye üye firmalarımız ile ortak yeni ürünler ve projeler geliştirmek, İlimizde bulunan 2 üniversite ile ortak çalışmalar yaparak ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan kaynağının karşılanmasına katkı sağlamak ve akademik çalışmalara destek vermek” diye konuştu.

“Ur-Ge projemizi başlatıyoruz”

Derneğin kısa sürede etkili çalışmalara imza attığını dile getiren Osman Yıldırım, “Geçen yıl ‘Savunma Sanayiinde Sivas’ konulu geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdik. İki ayrı firmamızın toplam 1 milyon TL’lik KOSGEB desteği almasına ve yeni yatırımları hayata geçirmesine yardımcı olduk. Bu ay Ticaret Bakanlığı’na sunacağımız projeyle de üyelerimizin yurtdışı pazarlara açılmasına ve yeni ihracat bağlantıları kurmasına katkı sağlayacak Ur-Ge projemizi de bu yıl başlatmayı planlıyoruz. Hem derneğimizin hem de üyelerimizin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği protokolleri var ve ortak çalışmalarımız devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi’nde yaptığımız çalışmalar sonucu optik ile ilgili yüksek lisans bölümünün açılması sağladık” dedi.

Türkiye’nin ilk göz içi lens tesisi Sivas’ta kuruldu

Sivas, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en önemli ağır sanayi tesislerinden biri olan Cer Atölyesi şimdiki adıyla TÜDEMSAŞ, çimento fabrikası, demir-çelik fabrikası, travers fabrikası gibi birçok sanayi yatırımıyla Türkiye ekonomisinde köklü bir geçmişe sahip. Kent, yaklaşık 10 yıl önce Sivas TSO Başkanlığı döneminde de üreticilerin ASELSAN, ROKETSAN, TAI, Alp Havacılık ve HAVELSAN ile tanışmalarıyla sanayideki köklü geçmişini savunma alanında hayata geçirmeye başladı. O dönemde gerçekleştirilen çalışmaların ilk meyvesini 2012’de Gökçeler Makine’nin ilk uçak parçasını üretmesiyle verdiğini paylaşan Osman Yıldırım, ASELSAN Sivas’ın kentte faaliyete başlaması ile Sivas’ın savunma sanayi sektöründe Türkiye’deki ilk 10 arasına girdiğini kaydetti. Yıldırım, “2006’da Sivas’ta Türkiye’nin ilk göz içi lens üretim tesisine yatırım yaparak optik konusunda çıktığımız bu yolda, 2014’te ASELSAN ile ortak kurduğumuz ASELSAN Hassas Optik AŞ ile Sivas’ı bir optik vadisine dönüştürme vizyonunu kazandık” dedi.