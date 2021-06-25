Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nun bakım ve onarımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Taha Akgül Spor Salonu'nun bakım ve onarım yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek. İhale için teklifler EKAP üzerinden toplanacak.

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